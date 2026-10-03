La despedida a Nairo Quintana que emocionó al mundo: bicicletas en lo alto en el Giro de Emilia

Durante la mañana de este sábado, 3 de octubre de 2026, el ciclismo colombiano presenció el retiro de una de las grandes figuras en su historia: Nairo Quintana disputó su última carrera profesional.

Así quedó en la clasificación del Giro de Emilia: Nairo Quintana se despide del ciclismo profesional

El ciclista boyacense participó en el Giro de Emilia, competencia que se llevó a cabo en la región de Emilia-Romaña, al norte de Italia, y en la que ya había conseguido una victoria en 2012. En ese entonces, Nairo comenzaba a forjar su nombre en el mundo del ciclismo.

14 años después y con una cantidad de trofeos a su nombre, Nairoman se preparó para volver a utilizar su bicicleta una última vez. En este contexto, un hecho se presentó por parte de los demás competidores, reconociendo su legado en el deporte.

Previo al comienzo de la carrera, competidores y compañeros de Nairo Quintana le realizaron un pasillo de honor, alzando sus bicicletas e indicando su cariño y respeto por su destacada trayectoria.

Nairo, conmovido por el gesto, recorrió el pasillo agradeciendo a cada uno de los ciclistas, en un momento que quedará marcado para los fanáticos del ciclismo, al observar cómo una de las figuras más representativas deja atrás su vehículo para retirarse tras 17 temporadas.

Para muchos aficionados, el gesto trajo una recopilación de emociones, al destacar el trayecto del que muchos consideran el mejor ciclista de Colombia, pero que a la vez indica que su carrera ha llegado a un fin.

Adicionalmente a la conmemoración que le realizaron, Nairo compitió en el Giro de Emilia con una bicicleta que traía consigo varios diseños que destacan sus principales logros como ciclista profesional.

La cicla contaba con el rojo de la Vuelta de España, el rosa del Giro de Italia y una línea azul que recorría la parte superior, indicando el camino que el boyacense realizaba con su bicicleta cuando se dirigía hasta la escuela cuando era pequeño.

Una bici PRECIOSA para contar la historia de un CAMPEÓN.



Canyon ha preparado una bici muy especial para la última carrera de 🇨🇴 @NairoQuinCo, con detalles que recorren algunos de los momentos más importantes de su trayectoria:



🔴 El rojo de @lavuelta 2016, donde Nairo tocó el… pic.twitter.com/RWg17ZfYTM — Movistar Team (@Movistar_Team) October 3, 2026

Quintana deja una huella en la historia del ciclismo profesional y en la del ciclismo colombiano, permitiendo la llegada de otros “escarabajos” del país que han seguido con el paso que fue forjando.

Dentro de su palmarés, Nairoman conquistó el Giro de Italia y la Vuelta a España, además de quedar segundo en dos ocasiones en el Tour de Francia.

Otros de sus logros fueron dos títulos de Tirreno-Adriático, la Volta a Catalunya, el Tour de Romandía, la Vuelta al País Vasco y dos Vueltas a Burgos.