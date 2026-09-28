Nairo Quintana y su nueva profesión tras el retiro del ciclismo profesional: estrenará trabajo

Sin duda, la noticia del año del ciclismo en Colombia es el retiro de Nairo Quintana como ciclista profesional. El pedalista boyacense, considerado uno de los deportistas más importantes del país en la historia, no fue convocado por el Movistar Team para la Vuelta a España 2026 cuando se creía que su presencia era fija. Por el contrario, se anunció que su última prueba sería el Mundial de Ruta en Canadá, pero las cosas tampoco fueron así.

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Tras quedar fuera de La Vuelta y participar en el Mundial de Ruta con la Selección Colombia, Movistar Team está confirmando que la última carrera de Nairo Quintana como profesional será el Giro del Emilia, en Italia, el próximo 3 de octubre.

En declaraciones para Cycling Pro Net, el ciclista boyacense también aseguró que la próxima semana estará en Italia en la mencionada competencia para despedirse oficialmente con broche de oro del ciclismo profesional.

“La próxima semana haré la última carrera junto con mi equipo. Será la última carrera profesional, será en Italia y luego les comentaré”, aseguró el pedalista boyacense.

Nairo Quintana en su última presentación en el ciclismo colombiano. Foto: Redes sociales

Ya será en Italia donde Nairo se despeda con honores de la actividad profesional. A inicios de este mismo año, el escarabajo reveló que esta era su última temporada y eso ya no tiene vuelta de hoja, más allá de que se ha prorrogado por estos días su retiro.

El nuevo trabajo de Nairo Quintana

La pregunta que muchos se hacen es qué hará Nairo Quintana tras su retiro y el 2027 pinta como algo muy diferente para él, aunque no se alejará mucho del ciclismo y más bien comenzará un nuevo ciclo como formador y una especie de CEO de una importante estructura deportiva en Latinoamérica. Así lo anunció en agosto pasado.

Este proyecto, según palabras del mismo Nairo, estará liderado por él como manager general y la estructura busca atraer empresarios, patrocinios y talentos deportivos de Colombia y demás países de la región para competir en la élite europea en un mediano plazo.

Nairo Quintana hizo el reconocimiento del recorrido para la carrera del domingo Foto: Captura justcyclingchannel

En sus palabras, este emprendimiento es “serio” para el bien del deporte colombiano y una estructura donde “todos puedan ganar”. El equipo priorizaría el talento local y no descarta fichar ciclistas europeos y norteamericanos.

🚨 PRESTEN MUCHA ATENCIÓN: Nairo trabaja en la creación de una nueva estructura con corredores latinoamericanos y europeos, con el objetivo de competir en las mejores carreras de Europa.



En principio, Nairo asumiría como manager general del proyecto. Un nuevo capítulo comienza: pic.twitter.com/3iGQeAYnOP — Camilo Uribe (@Uribecycling) August 21, 2026

De esta manera, será un 2027 con una nueva faceta para Nairo, que pasará a buscar a los talentos exactos para armar la formación profesional deportiva, levantar los patrocinios y los gerentes que puedan inyectar el capital necesario y los técnicos especializados para dar el siguiente paso.