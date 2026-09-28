“Llegué jincho a varias grabaciones”: Elkin Díaz reveló su lucha contra el alcoholismo y la decisión que tomó por sus hijos

El reconocido actor colombiano Elkin Díaz, de amplia trayectoria en el teatro, la televisión y el cine nacional, compartió detalles de un capítulo personal que mantuvo reservado durante años.

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En una entrevista concedida al espacio Claro Oscuro, del periódico El Espectador, el artista relató cómo enfrentó un periodo de consumo excesivo de alcohol, el impacto que esto tuvo en su entorno laboral y la determinación que lo llevó a alejarse definitivamente de esta sustancia hace más de dos décadas.

Durante la conversación, Díaz reconoció que en una época de su vida el hábito de beber pasó de ser una práctica social a convertirse en un consumo problemático y repetitivo. Según su relato, era habitual que encadenara varios días consecutivos de rumba y consumo, situación que llegó a trasladarse a sus compromisos laborales.

“Yo bebía mucho, quizás en demasíado (...). Alcancé a llegar a varias grabaciones en Caracol jincho (...), pero nadie se daba cuenta. Cumplía con mi deber. No lo digo orgulloso, lo cuento porque eso pasó”, afirmó el actor en la entrevista en video.

Díaz explicó que durante ese periodo realizaba un esfuerzo constante por mantener la disciplina profesional para que su estado no fuera percibido por sus compañeros de producción.

A pesar de lograr cumplir con sus jornadas de trabajo, el actor comprendió que debía hacer un alto. El momento decisivo llegó cuando su primer hijo, Hernán Camilo, tenía seis años y su esposa le confirmó que estaba esperando a su segunda hija, María Camila.

La noticia detonó una reflexión profunda sobre el rol paternal y el impacto de sus conductas en el hogar.

“Empiezo a ver que tengo un hijo de seis años, que viene una niña, y empiezo a pensar: ‘Dios mío, ¿qué ejemplo voy a dar?’”, recordó Díaz. Ese cuestionamiento interno lo impulsó a buscar un cambio radical en sus hábitos.

La determinación final se concretó a las cuatro de la mañana, tras una noche de celebración junto a sus colegas del colectivo teatral al que perteneció durante más de 20 años, bajo la dirección del director polaco Pavel Nowinski.

Acompañado por actores como Robinson Díaz, Ana María Sánchez, John Alex Toro y Juan Carlos Giraldo, el artista comunicó su decisión.

“Les dije: ‘Muchachos, este es el último trago que me tomo y este es el último cigarrillo que me fumo. Chao, nos vemos. No más’”, relató.

Asimismo, les pidió de manera explícita que no le ofrecieran bebidas alcohólicas antes ni después de las funciones de la temporada que adelantaban en ese momento. Hoy suma aproximadamente 26 años en sobriedad.

En su testimonio, Elkin Díaz destacó que el abandono del alcohol no solo dependió de la voluntad, sino también de encontrar una disciplina de reemplazo saludable. La actividad física se convirtió en un pilar clave en su proceso de rehabilitación no clínica.

Inicialmente, comenzó a nadar en las instalaciones de Compensar. Posteriormente, junto a su colega y amigo, el actor Enrique Carriazo, empezó a practicar atletismo. “Yo le enseñé a nadar a Enrique y Enrique me introdujo al mundo del atletismo”, explicó.

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Tras participar juntos en carreras de 10 kilómetros y eventos de media maratón, Carriazo lo motivó a dar un paso más allá e incursionar en el triatlón.

Para Díaz, esta disciplina de alto rendimiento —que combina natación, ciclismo y atletismo— actuó como un elemento terapéutico fundamental para estructurar un nuevo estilo de vida y alejarse del entorno nocturno. “El triatlón realmente me ayudó como terapia a alejarme del trago. Empecé a entrar a otro mundo totalmente opuesto a lo que es la rumba”, concluyó el actor.