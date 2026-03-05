Gente

Britney Spears fue arrestada en California, se conocen detalles del escándalo

La cantante de 44 años vuelve a preocupar a sus seguidores. Tras su arresto, la artista eliminó su cuenta de Instagram.

Britney Spears actúa durante 'Now! 99.7 Triple Ho Show 7.0' en SAP Center, el 3 de diciembre de 2016. San José, California.
Britney Spears actúa durante 'Now! 99.7 Triple Ho Show 7.0' en SAP Center, el 3 de diciembre de 2016. San José, California. Foto: Getty Images

Britney Spears, la princesa del pop, vuelve a dar de qué hablar, esta vez no por un video en sus redes, sino por su más reciente arresto, lo que aviva los rumores sobre su estabilidad emocional.

Desde el fin de su tutela en 2021, la cantante ha tenido una presencia errática en redes sociales marcada por mensajes crípticos, bailes improvisados y quejas contra la prensa, preocupando a sus seguidores.

Britney Spears habría tomado radical decisión que impactaría su futuro; destapan detalles millonarios

A la constante preocupación que genera su presencia en redes ahora se suma su arresto, el cual ocurrió la noche del miércoles, 4 de marzo, alrededor de las 9:30 de la noche en el condado de Ventura, California.

De acuerdo con información revelada por TMZ, la Patrulla de Carreteras de California interceptó su vehículo por sospecha de conducción en estado de ebriedad.

Después de ser arrestada, la cantante habría sido liberada cerca de las 3 de la madrugada del jueves sin fianza inicial. Sobre su arresto, las autoridades citan evidencia de intoxicación alcohólica como motivo principal, basada en pruebas de campo y el contexto de la parada vehicular.

Hermana de Britney Spears habló de la relación actual que mantiene con la cantante: “solo siento amor absoluto”
Este no es el primer inconveniente de Spears relacionado con este tema, pues su historial incluye diversos escándalos pasados que alimentaron la tutela de 13 años bajo control de su padre. Tras su arresto, Spears deberá comparecer ante un tribunal del condado de Ventura el 4 de mayo de 2026, donde enfrentará formalmente las acusaciones en su contra.

Britney Spears en OnlyFans: esta sería la exorbitante cantidad de dinero que ganaría; mucho más que en su última gira

Después de conocerse la noticia, un portavoz de la cantante emitió un comunicado reconociendo el incidente como “completamente inexcusable”, enfatizando que ella asumirá responsabilidad plena. El comunicado aseguraba que “Britney tomará las medidas adecuadas y cumplirá con la ley; esperamos que esto sea el primer paso hacia un cambio muy necesario en su vida, con la ayuda y apoyo que requiere en este momento complicado”, agregó.

A la fecha, la artista no ha hecho declaraciones personales en sus redes sociales y su equipo pide privacidad mientras se resuelve el proceso judicial. Además, la cantante borró su perfil de Instagram.

