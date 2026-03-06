Gente

Britney Spears hizo peculiar y extraña publicación en redes antes de ser arrestada; habría dejado señal de inestabilidad

La cantante tuvo que ser trasladada al hospital para determinar el nivel de alcohol en sangre que tenía.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

6 de marzo de 2026, 1:32 p. m.
Foto: afp

La princesa del pop, Britney Spears, fue detenida la noche del miércoles 4 de marzo por la policía en California bajo sospecha de manejar intoxicada, informaron medios locales.

El hecho sucedió en el condado de Ventura, en el que vive la intérprete de Oops!... I Did It Again, fichada en la madrugada del jueves, de acuerdo con los archivos oficiales.

Spears estaba sola y cerca de su casa en el vecindario de Thousand Oaks, a unos 65 kilómetros de Los Ángeles, cuando fue detenida, detalló el portal TMZ citando fuentes policiales.

El portal especializado agregó que la policía de carreteras trasladó a la cantante a un hospital para determinar el nivel de alcohol en su sangre.

La cantante de 44 años fue liberada el jueves y tendrá que comparecer ante la justicia el 4 de mayo para responder por el caso.

Britney Spears actúa durante 'Now! 99.7 Triple Ho Show 7.0' en SAP Center, el 3 de diciembre de 2016. San José, California.
Britney Spears durante 'Now! 99.7 Triple Ho Show 7.0' el 3 de diciembre de 2016 en San José, California. Foto: Getty Images

La cuenta de Instagram de la cantante, en la cual publica regularmente videos bailando que en algunas ocasiones han encendido las alarmas sobre su estado emocional, fue desactivada.

Spears, quien en su auge en los años 2000 fue acechada por tabloides y paparazzi, enfrentó a su padre en la justicia para poner fin a su tutela legal.

Tras el fallo de la justicia a favor en 2021, la estrella se casó y se divorció, publicó una biografía, vendió su catálogo musical, y ha mostrado un comportamiento a veces errático en sus redes sociales, al tiempo que intenta aproximarse a sus hijos, quienes viven con su padre, el bailarín Kevin Federline, en Hawái.

“Sus hijos van a pasar tiempo con ella. Sus seres queridos van a elaborar un plan muy necesario para prepararla para el éxito y el bienestar”, agregó.

La última publicación de Britney Spears

Varios internautas analizaron el perfil de Instagram de la cantante y hablaron de su última publicación, un llamativo video en el que vestía solamente un body morado y unas botas negras.

En este post, Spears aparecía realizando un baile lleno de energía y poco convencional en su hogar.

Última publicación de Britney Spears, antes de ser arrestada.
Última publicación de Britney Spears, antes de ser arrestada. Foto: Instagram: @britneyspears

Algo que llamó la atención fue que la cantante eligió una canción que, según explicó, simboliza la fragilidad. Para muchos, esto fue un signo de inestabilidad.

Días antes de que se diera su arresto por conducir bajo efectos del alcohol, Britney Spears había publicado varios videos bailando en ropa ligera canciones como Bad Guy, de Billie Eilish y Rockabye, de Clean Bandit.

