Corea del Sur vs. República Checa: canal y hora para ver el segundo partido del Mundial 2026

Contador Mundial FIFA 2026

Este jueves, 11 de junio, Corea del Sur y República Checa jugarán el segundo partido del Mundial 2026. Será en el estadio Guadalajara, con hora de arranque 9:00 p.m. horario colombiano. Los canales para ver el juego, en vivo, son Win Sports y DSports.

México vs. Sudáfrica: hora y canal para ver el partido inaugural del Mundial 2026

Será un compromiso atractivo para los fanáticos del fútbol. Arrancará horas después del juego entre México y Sudáfrica, que inaugurará la Copa del Mundo 2026. Los ojos del planeta estarán enfocados en el país manito.

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¿Quién ganará entre Corea del Sur y República Checa? La IA predice

Para Gemini habrá paridad entre Corea del Sur y República Checa. Según su lógica, empatarán 1-1 en Guadalajara y repartirán emociones para que la prensa y los aficionados se deleiten de arranque.

“Los dos equipos llegan con dinámicas parecidas y están sumamente apretados. Al ser el primer partido del grupo, ninguno va a querer arriesgar de más ni regalar espacios desde el arranque, por lo que el orden táctico va a predominar. Apuesto a que será un duelo de dientes apretados en Guadalajara y terminarán repartiéndose los puntos”, afirmó Gemini.

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📍 Guadalajara pic.twitter.com/btzq8P9ssj — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 10, 2026

Más del arranque del Mundial 2026

México arranca su Mundial presionado

México arranca el jueves como anfitrión del Mundial por tercera vez en su historia, bajo presión de vencer de una vez por todas en cuartos de final, instancia que nunca ha podido superar.

El Tri enfrenta a Sudáfrica en el estadio Azteca. Es una reedición del partido inaugural de 2010 cuando los Bafana Bafana eran anfitriones.

El actual seleccionador, Javier Aguirre, era entonces entrenador. El partido terminó con empate 1-1.

La emoción de jugar un Mundial en tu país. 😍



Las palabras de nuestro DT, Javier Aguirre en el día previo al debut. ¡Vamos todos juntos! 👏🏆#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/4zKnFMJeAW — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 11, 2026

Son en total siete partidos inaugurales en copas del mundo y México nunca ha podido ganar. Su balance es de cinco derrotas y dos empates.

Aguirre está dispuesto a terminar con ese comportamiento, que comenzó en Uruguay 1930, cuando México fue goleado 4-1 por Francia.

“Hay que romper la estadística”, dijo Aguirre el jueves en conferencia de prensa previa al partido inaugural. “No tenía el dato, se los voy a compartir a los jugadores, va a ser otro aliciente”, agregó.

El silbato inicial sonará a las 13h00 locales (19H00 GMT). En los dos mundiales anteriores en los que fue anfitrión, en 1970 y 1986, México cayó en cuartos de final. Para Catar 2022 no pasó de la fase de grupos; en Brasil 2014 y Rusia 2018 cayó en octavos de final.

*Con información de AFP