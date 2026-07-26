Tres hechos han afectado la movilidad en Bogotá este domingo 26 de julio. Así está el tráfico

Este domingo 26 de julio no han sido las protestas las que han causado dificultades en el tráfico de Bogotá. Tres acontecimientos que movilizan carros y personas por las vías de la ciudad han ocasionado trancones y requerido la presencia de autoridades de tránsito en la capital del país.

Comienza una nueva jornada del Icfes: estas son las cifras que marcarán las pruebas de Estado

Las afectaciones principales han sido en la Autopista Norte, una de las salidas de la ciudad; en la Avenida ciudad Ciudad de Cali, que cruza el occidente de la ciudad de norte a sur, y el Parque Simón Bolívar, un punto neurálgico los domingos.

La Autopista Norte

Aunque suele ser habitual que la Autopista Norte en Bogotá se congestione los domingos, debido a que los ciudadanos salen a los pueblos cercanos a almorzar o a hacer turismo, en esta jornada la vía ha sido particularmente más congestionada. La presentación de las pruebas Saber 11 es la razón por la cual se han configurado los atascos en el tráfico.

La policía de tránsito ha hecho intervenciones para destrabar la movilidad y proteger a los estudiantes que acuden a los sitios en los que han sido citados para la presentación de la prueba.

Durante el día, dos jornadas han tenido que ver con dificultades en la movilidad. En las primeras horas del día fue la llegada de los estudiantes que acudían a la prueba matutina. En horas de la tarde, los padres y acudientes de estudiantes que han ido a llevarles el almuerzo a colegios y universidades que fueron escogidos para la presentación de las pruebas Saber.

Alrededor de 650.000 personas estaban citadas para las pruebas del Icfes, distribuidos en 570 municipios del país, según informó la entidad.

Por la Virgen

Caravana de buses de flota La Macarena salió a las calles en homenaje a la virgen del Carmen. Foto: Red sociela X Bogotá Tránsito

El homenaje a la virgen del Carmen también aportó a los trancones. Principalmente, los buses de la flota La Macarena hicieron caravana para honrar a la que es patrona y protectora de los conductores.

La movilidad se vio afectada, principalmente por la calle 13 en sentido occidente-oriente.

La capital colombiana es escenario de la Media Maratón de Bogotá , que celebró sus 25 años con la participación de miles de atletas aficionados y profesionales de Colombia y del mundo. Foto: Colprensa

Media Maratón

Entre tanto, la Media Maratón en Bogotá también afectó la movilidad de autos. Uno de los sectores que vio restricciones vehiculares fue la Calle 53 desde la carrera 50 (en La Esmeralda) y hasta la carrera 24 (Galerías).

El grupo de guías y agentes civiles de tránsito realizaba operativos para restablecer los cierres viales aplicados para la competencia.