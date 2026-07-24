Comienza una nueva jornada del Icfes: estas son las cifras que marcarán las pruebas de Estado

Más de 650.000 personas están citadas este domingo 26 de julio para presentar las pruebas Saber 11 calendario A, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico, que se realizarán en más de 1.770 sitios de aplicación distribuidos en 570 municipios del país, informó el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes).

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La directora general del Icfes, Elizabeth Blandón Bermúdez, señaló que la entidad tiene lista la logística para la jornada.

“Ya está todo listo para llevar a cabo estas pruebas de Estado, que se han vuelto un pilar esencial para cuidar, evaluar y mejorar nuestra educación día a día. Más allá de un examen, es una oportunidad para recordarle a cada estudiante lo valioso que es su proceso y su proyecto de vida. Es nuestra manera de decir que la educación sí transforma. Que educar ciudadanos con conciencia, con propósito y con la premisa de construir país y de sembrar futuro”, sostuvo.

Las pruebas Saber se llevarán a cabo el próximo 26 de julio. Foto: Colprensa

Del total de citados, cerca de 603.000 corresponden a estudiantes que presentarán la prueba Saber 11; alrededor de 50.000 realizarán la prueba Pre Saber y unas 3.000 personas mayores de 18 años buscarán obtener el título de bachiller mediante la Validación del Bachillerato Académico.

El examen comenzará a las 7:00 de la mañana y se desarrollará en una sola jornada, dividida en dos sesiones. En Bogotá, los citados deberán presentarse a las 6:55 a. m. debido a las afectaciones de movilidad por la Media Maratón de Bogotá.

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El Icfes también informó que se implementaron ajustes para facilitar la participación de aproximadamente 15.000 personas con discapacidad. Además, 14.900 de los inscritos son ciudadanos extranjeros, en su mayoría de nacionalidad venezolana.

La entidad recordó que los asistentes deberán portar un documento de identidad válido y los elementos necesarios para la prueba, como lápiz de mina No. 2, borrador y tajalápiz.

Asimismo, reiteró que está prohibido el uso de teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos durante el examen y advirtió que cualquier intento de fraude podrá derivar en la cancelación de la prueba.