Para muchos estudiantes, obtener un puntaje destacado en las pruebas Saber 11 representa el final de un largo proceso académico.

Para Mariana Liceth Tafur Lúquez fue apenas el comienzo de una historia marcada por la perseverancia.

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Cómo Mariana Tafur logró el mejor puntaje del Icfes 2026 y una beca para Medicina

La joven vallenata de 17 años se convirtió en la estudiante con el mejor resultado de Colombia en el primer semestre de 2026 al alcanzar 495 puntos sobre 500 en el examen de Estado.

Esta puntaje le abrió las puertas de una beca integral para estudiar Medicina en la Universidad del Norte, en Barranquilla.

Pero detrás de ese resultado sobresaliente hay varios años de preparación y una decisión que terminó cambiando su vida.

Mariana, egresada del colegio La Sagrada Familia de Valledupar, había comenzado a prepararse para el Icfes desde noveno grado.

Su objetivo era claro: ingresar a Medicina, una carrera que la apasiona desde niña y que veía como la oportunidad de construir un proyecto de vida ligado al servicio de los demás.

Mariana Tafur celebra junto a su familia el logro que la convirtió en la estudiante con el mejor puntaje del Icfes en Colombia durante el primer semestre de 2026. Foto: X @AtlanticoEmi

El primer Icfes no fue suficiente

Sin embargo, cuando presentó por primera vez la prueba, el 10 de agosto de 2025, el resultado no fue el que esperaba.

Obtuvo 377 puntos, una calificación que para muchos estudiantes sería motivo de celebración, pero que para ella no era suficiente para acercarse a las exigencias de los programas de Medicina que tenía en mente.

La decepción fue grande, pero no definitiva. En lugar de abandonar su meta, decidió asumir el resultado como una oportunidad para intentarlo nuevamente.

La decisión de repetir el examen implicó sacrificios importantes.

Mariana dedicó los siguientes cuatro meses exclusivamente a estudiar.

Según relató a la Universidad del Norte, redujo sus actividades sociales al mínimo y renunció a reuniones familiares, fiestas y otras distracciones para concentrarse por completo en la preparación académica.

La apuesta era arriesgada, pues debía mejorar significativamente un resultado que ya era alto.

El esfuerzo comenzó a dar frutos el 15 de marzo de 2026, cuando presentó nuevamente las pruebas Saber 11.

Dos meses después, el 15 de mayo, recibió la noticia que cambiaría su futuro.

No solo había obtenido el mejor resultado de la región Caribe, sino que también había alcanzado el puntaje más alto del país.

Su calificación final fue de 495 puntos sobre 500 posibles.

De acuerdo con reportes de medios regionales, Mariana logró puntajes perfectos de 100 en Lectura Crítica, Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.

La única variación estuvo en Inglés, donde obtuvo 87 puntos, resultado que igualmente le permitió consolidar la puntuación más alta registrada en la convocatoria.

El logro tuvo una repercusión inmediata. Gracias a ese desempeño académico, la Universidad del Norte le otorgó la Beca Mejor Icfes.

Este beneficio cubre el ciento por ciento de la matrícula durante toda la carrera de Medicina y los estudios de idiomas.

Además, incluye apoyos económicos para alimentación, transporte, materiales académicos y sostenimiento.

La joven reconoce que estudiar Medicina ha sido una meta constante desde la infancia.

Por eso, cuando obtuvo el puntaje que tanto había buscado, no dudó en postularse a la universidad donde quería desarrollar su formación profesional.

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El rector de la Universidad del Norte, Adolfo Meisel, destacó las capacidades académicas de la estudiante.

Señaló que la institución le brindará acompañamiento integral durante su proceso formativo.

Para la universidad, la llegada de Mariana representa también la incorporación de una estudiante que ha demostrado disciplina, resiliencia y excelencia académica.