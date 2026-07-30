Unesco y Coursera lanzan un curso para aplicar principios éticos en la inteligencia artificial: así puede inscribirse

La Unesco anunció su llegada a la plataforma Coursera con el lanzamiento del MOOC global sobre ética de la IA, su primer curso masivo, gratuito y en línea, desarrollado en colaboración con LG AI Research. La iniciativa responde al avance de la adopción de la inteligencia artificial y busca promover la aplicación práctica de los principios éticos respaldados por 193 países en la ‘Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial’.

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El programa está dirigido a estudiantes, profesionales, académicos, investigadores, líderes tecnológicos, responsables políticos y tomadores de decisiones, sin exigir conocimientos técnicos previos. Además, ofrece nueve horas de contenido flexible, completamente en línea, y está disponible en 11 idiomas.

“Los principios por sí solos no construyen una IA ética; las personas sí. A través de este curso, la Unesco da un paso más en su liderazgo en ética de la IA, traduciendo la ‘Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial’ en un aprendizaje práctico que capacita a las personas para aplicar principios éticos a lo largo de todo el ciclo de vida de la IA. Así es como pasamos de los compromisos compartidos a la acción significativa”, afirmó el director general de la Unesco, Khaled El-Enany.

Unesco y Coursera lanzan un curso para aplicar principios éticos en la inteligencia artificial. Foto: Getty Images

El curso propone herramientas para identificar y mitigar riesgos éticos, evaluar prioridades en conflicto y respaldar decisiones relacionadas con el diseño, uso y gobernanza de sistemas de inteligencia artificial. Sus contenidos fueron desarrollados con la participación de expertos de instituciones como la Universidad Carnegie Mellon, la Universidad de Toronto y el Instituto Alan Turing.

“Gracias a la ‘Recomendación de la Unesco sobre la Ética de la IA’, la comunidad internacional ha alcanzado un consenso sobre cómo debería ser una IA ética; lo que falta es la práctica. El verdadero reto consiste en integrar la ética a lo largo de todo el ciclo de vida, desde el desarrollo del producto hasta la operación del servicio”, señaló Lim Woo-hyung, codirector de LG AI Research.

Coursera informó que el curso ya está disponible para inscripción abierta y gratuita en su plataforma: https://www.coursera.org/learn/global-mooc-on-the-ethics-of-ai/

Aspectos clave sobre el curso Unesco-Coursera:

Duración y formato: 9 horas de contenido flexible y 100 % en línea.

9 horas de contenido flexible y 100 % en línea. Idiomas: disponible en 11 idiomas, permitiendo un alcance global y multidisciplinario.

disponible en 11 idiomas, permitiendo un alcance global y multidisciplinario. Sin prerrequisitos técnicos: dirigido a estudiantes de diversos sectores, incluyendo universitarios, investigadores, líderes tecnológicos, tomadores de decisión y responsables políticos.

dirigido a estudiantes de diversos sectores, incluyendo universitarios, investigadores, líderes tecnológicos, tomadores de decisión y responsables políticos. Enfoque práctico: proyectos orientados a traducir conceptos fundamentales como la privacidad, la transparencia, la sostenibilidad y la autonomía humana en políticas y acciones corporativas o gubernamentales.