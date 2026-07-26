Pruebas Saber 11: ¿Cuándo se conocerán los resultados?

Más de 650.000 personas fueron citadas este domingo 26 de julio, para presentar las pruebas Saber 11 calendario A, PreSaber y Validación del Bachillerato Académico, que se se llevan a cabo en más de 1.770 puntos de aplicación ubicados en 570 municipios en todo el país, de acuerdo con información del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes).

El Icfes explicó que el examen se realizará en una sola jornada con dos sesiones, una en la mañana y otra en la tarde. En el caso puntual de Bogotá, las personas fueron citadas a las 6:55, ante la celebración de la Media Maratón de Bogotá, evento que afecta la movilidad en varias zonas de la capital de la República.

De acuerdo con la entidad, las personas citadas corresponden a cerca de 603.000 estudiantes que presentarán la Prueba Saber 11 calendario A. Adicionalmente, de 50.000 estudiantes de los grados 9° y 10° harán la prueba Pre Saber. Así mismo, 3.000 personas mayores de 18 años buscarán alcanzar el título de bachiller en Colombia con la prueba Validación del Bachillerato Académico.

Además, 15.000 personas que tienen algún tipo de discapacidad y 14.900 extranjeros, la gran mayoría de nacionalidad venezolana, presentan la prueba. “Esto representa una gran oportunidad para que puedan acceder al sistema de educación en el país en condiciones de equidad”, subrayó el Icfes.

¿Cuándo se conocerán los resultados?

El Icfes indicó que los resultados de la Prueba Saber 11 se conocerán el próximo 25 de septiembre.

Esta es la forma en la que puede consultar dónde tiene que presentar la prueba Saber 11.° en Bogotá

Entretanto, las pruebas PreSaber y de Validación del Bachillerato se podrán observar el 2 de octubre.

A través de la página web oficial del Icfes (www.icfes.gov.co), se podrán consultar los resultados.

Icfes. Foto: Sitio web: icfes.gov.co

El sistema es de fácil acceso y lo único que se debe hacer es seleccionar la casilla de resultados y, posteriormente, diligenciar la información personal que allí se solicita.

Entre los datos que se requieren están el tipo y número de documento de identidad, la fecha de nacimiento del usuario y el número de registro asignado correspondientemente para el examen.

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¿Qué evalúa el examen Saber 11?

El examen Saber 11 es la herramienta central para medir la calidad de la educación media en Colombia y constituye un requisito obligatorio para ingresar a programas de educación superior.

El examen está compuesto por cinco áreas de evaluación que valoran las competencias en: