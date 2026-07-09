Listado oficial de las carreras de la Universidad Nacional a las que se podrá ingresar sin presentar este requisito

La Universidad Nacional de Colombia abrió el proceso de inscripción para las carreras de pregrado correspondientes al primer periodo académico del año 2027. La institución implementó una nueva alternativa de ingreso que exime a ciertos aspirantes de presentar el examen de admisión tradicional.

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Esta medida busca reducir los costos de desplazamiento para los estudiantes que residen en zonas periféricas y alejadas de los centros de evaluación. De este modo, los jóvenes que califiquen podrán postularse utilizando el resultado de las pruebas Saber 11 administradas por el Icfes.

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La Dirección Nacional de Admisiones de la UNAL aclaró que esta iniciativa aplica únicamente para programas especiales de movilidad regional y sedes de frontera. La evaluación regular mediante examen institucional sigue vigente para las sedes principales ubicadas en Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira.

Sedes y programas exentos de examen

El beneficio se limita a los aspirantes inscritos en las sedes de la Amazonia, Orinoquia, Caribe y Tumaco, o mediante programas especiales. La normativa abarca el Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica (Peama) y el Programa de Admisión Especial con Enfoque Territorial (PAET).

Universidad Nacional de Colombia. Foto: Jorge Serrato

Dentro de la oferta se encuentran pregrados propios de las regiones, como la nueva carrera de Oceanología en la Sede Caribe. Asimismo, el esquema Peama permite iniciar estudios en la periferia y trasladarse luego a sedes andinas en carreras como Medicina, Enfermería, Psicología, Derecho y diversas ingenierías.

Requisitos claves de la Prueba Saber 11

La institución educativa determinó que, para validar la admisión con el puntaje del Estado, los resultados presentados deben corresponder al año 2020 en adelante. También se aceptarán postulaciones de quienes demuestren estar inscritos para realizar dicho examen durante el año en curso.

La Universidad de la Costa. Foto: Universidad de la Costa/ A.P.I

La Unal estableció que el periodo de pago e inscripciones se extenderá del 6 de julio al 19 de agosto de 2026. Posterior a esta fase, el control administrativo publicará las citaciones a partir del 31 de agosto.

Finalmente, la inscripción del programa curricular se realizará del 1 al 6 de octubre de 2026. La lista definitiva con los resultados de los estudiantes admitidos bajo esta y las demás modalidades se publicará el 9 de octubre de ese mismo año.