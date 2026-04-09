¿Se eliminarán los exámenes de admisión en universidades? Así lo explicó el ministro de Educación

En los últimos días ha generado polémica una nueva propuesta del ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, que tiene como objetivo eliminar los exámenes de admisión de las universidades.

El funcionario expresó ante cámaras de La FM que su idea representa un valor diferencial frente a sus opositores y sustentó su propuesta en el derecho a la educación.

“Es una diferencia conceptual y hasta ética que tenemos con nuestros contradictores, porque nosotros vemos la educación como derecho; los derechos no pueden tener barreras al acceso, los derechos deben garantizarse”, aseguró.

Por otra parte, señaló que sí sería posible eliminar estas evaluaciones en la educación superior, pero que primero debe haber avances en la financiación y en el aumento de la cobertura, ya que no existe el capital suficiente para cubrir la demanda de todos los colombianos que desean ingresar a las instituciones.

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“Hoy, el sistema estatal no cuenta con toda la oferta para absorber la demanda y debe haber unos mecanismos como los exámenes de admisión, pero en la medida en que avancemos en financiación y en aumento de cobertura, pues tenemos que transitar hacia un momento en el que ya se acaben los exámenes de admisión”, enfatizó el economista.

Igualmente, dijo que sí sería necesaria la evaluación de la calidad de los estudiantes, pero no como un mecanismo para el ingreso a la educación superior; sin embargo, no dio detalles de qué manera serían calificados.

Por otra parte, en diálogo con el diario La República, dio a conocer los avances educativos que han tenido las zonas rurales del país.

“En términos de educación superior, se han incrementado las ofertas en los territorios, donde se cruzan los mapas de violencia, desigualdad y pobreza, lugares donde no existe una oferta de educación superior, pero que se ha fortalecido durante los últimos años”, dijo.

También precisó con números la evolución en el sistema educativo en el país: la matrícula en universidades privadas creció, pasando de 1,34 millones de estudiantes en 2022 a 1,40 millones en 2024.

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Rechazo ante la propuesta de educación superior del ministro de Educación

Por su parte, Marta Lucía Ramírez dio a conocer su oposición frente a la propuesta de Rojas y, por medio de su cuenta de X, expresó: “El Sr. Rojas quiere desmontar todo estímulo a la excelencia y al conocimiento en Colombia, para navegar sin rumbo en el mínimo común denominador”.

De igual manera, el abogado Augusto Forero aseguró que esta propuesta sería vender “humo”, haciendo alusión a la promesa de entrar a una universidad sin ladrillos ni pupitres.

“El examen no es el único muro; la falta de infraestructura real es el verdadero abismo. La educación no se construye con discursos, se hace con gestión”, manifestó el también historiador.