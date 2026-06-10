Ante el aumento de viajeros por la temporada alta y el Mundial de Fútbol, El Dorado reforzó sus operaciones.

La terminal aérea emitió una serie de recomendaciones para facilitar los procesos de embarque, migración y seguridad.

Anuncian trabajos técnicos en el aeropuerto El Dorado para los siguientes fines de semana; así funcionará la terminal aérea

¿Qué deben tener en cuenta los viajeros antes de llegar al aeropuerto?

La administración del aeropuerto hizo un llamado a los usuarios para planificar con anticipación su desplazamiento y cumplir con los tiempos sugeridos de llegada.

Para los vuelos internacionales, recomienda presentarse con tres horas de anticipación, mientras que para los nacionales el tiempo aconsejado es de dos horas.

El Dorado recordó además la distribución de sus terminales y muelles para evitar confusiones.

En la Terminal 1, las salidas internacionales operan por los muelles A y B, mientras que los vuelos nacionales lo hacen por los muelles C y D.

En la Terminal 2, conocida como el antiguo Puente Aéreo, las operaciones domésticas están programadas en los muelles H y G.

Uno de los principales consejos está relacionado con el uso de Biomig, el sistema biométrico de Migración Colombia diseñado para reducir los tiempos de espera en los controles migratorios.

Los viajeros pueden realizar el registro en el Counter 68, ubicado en el segundo piso de la Terminal 1, presentando su pasaporte ante un oficial de la autoridad migratoria.

De acuerdo con la información suministrada por el aeropuerto, el servicio está disponible para ciudadanos colombianos y extranjeros mayores de 18 años que viajan hacia el exterior.

En el caso de quienes ingresan al país, pueden utilizarlo los ciudadanos colombianos mayores de 12 años.

Una vez realizado el enrolamiento, los usuarios podrán acceder a las puertas biométricas de Migración Colombia para agilizar su proceso.

Como apoyo adicional, El Dorado mantiene disponible a “Dora”, su asistente virtual a través de WhatsApp (+57 322 822 0300), que ofrece información en tiempo real sobre los vuelos y orientación para la ubicación de servicios dentro de las terminales.

Asimismo, invita a utilizar las máquinas de Check-in y Self Bag Drop Off, herramientas que permiten acelerar tanto el proceso de registro como la entrega del equipaje.

Para quienes viajan con mascotas, el aeropuerto recordó que cuenta con baños especializados en ambas terminales.

El Aeropuerto Internacional El Dorado recordó que quienes viajen con mascotas deben verificar con su aerolínea los requisitos y, para vuelos internacionales, cumplir con la documentación e inspección exigidas por el ICA.

Además, precisó que el transporte de perros y gatos dentro del territorio nacional no requiere certificación sanitaria del ICA.

Sin embargo, para viajes internacionales es obligatorio presentar la documentación correspondiente y someter al animal a una inspección física en la oficina del ICA, por lo que recomienda a los pasajeros consultar previamente con su aerolínea los requisitos específicos aplicables a cada destino.

En materia de seguridad, la terminal también instó a los viajeros a adoptar medidas preventivas durante su permanencia en el aeropuerto.

Entre ellas, evitar entregar dinero o información personal a desconocidos, utilizar únicamente los puntos autorizados para el embalaje de equipaje con personal debidamente identificado.

También se debe reportar cualquier comportamiento sospechoso que pueda afectar la tranquilidad de la comunidad aeroportuaria.

Finalmente, El Dorado informó que ha reforzado sus procesos operativos en articulación con las entidades aliadas para atender la alta demanda de pasajeros.

Según la terminal, su equipo humano permanece capacitado para brindar altos estándares de calidad, eficiencia y servicio al cliente.

Esto, con el propósito de que el paso por el aeropuerto, así como por Bogotá y Colombia, se convierta en una experiencia memorable y permita que cada viajero llegue a su destino de manera tranquila y oportuna.