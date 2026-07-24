Video del momento exacto de la caída de un árbol sobre un SITP con pasajeros dentro

En la tarde de este viernes 24 de julio se registró un curioso hecho en el occidente de Bogotá. Un árbol de gran tamaño cayó sobre un autobús del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), según reportes e imágenes difundidas a través de plataformas digitales por residentes del sector.

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Frente a la situación registrada en la vía pública, las autoridades locales activaron los protocolos de respuesta para atender la emergencia. La Secretaría de Movilidad de Bogotá confirmó el evento mediante un reporte oficial emitido en sus redes institucionales, detallando la ubicación exacta del incidente vial.

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La Secretaría de Movilidad de Bogotá informó que se trató de “un incidente de tráfico en la zona de Fontibón debido a la caída de un árbol sobre un autobús zonal en la carrera 82 con calle 25C. Unidades de transporte público y bomberos de Bogotá han sido asignados”.

Intervención del Cuerpo Oficial de Bomberos

[05:23 p.m.] 🌳 #GestiónDelTráfico | Se presenta novedad vial en la localidad de Fontibón, por la caída de un árbol sobre un bis zonal en la carrera 82 con calle 25C.



Unidades de @TransitoBta y @BomberosBogota asignadas. pic.twitter.com/kMOCw4aFLp — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) July 24, 2026

Minutos después del reporte inicial, los equipos de socorro hicieron presencia en el lugar de los hechos para evaluar la situación y poder talar la planta. El personal operativo inició las labores mecánicas para cortar la madera y retirar el tronco que obstruía el paso del vehículo de transporte masivo.

Tras completar las maniobras de corte en el punto afectado, los organismos de socorro entregaron un balance oficial sobre el estado de los ocupantes. Los socorristas descartaron víctimas fatales o usuarios heridos tras el impacto del material vegetal sobre la carrocería del autobús.

🚨Realizamos el tronzado de un árbol que cayó sobre un transporte público, en la Calle 82 con Carrera 25C. No se reportan personas lesionadas, se asegura el área.



Recuerda reportar a tiempo árboles o ramas inclinadas que representen un riesgo. — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) July 25, 2026

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá declaró que sus voluntarios realizaron “el tronzado de un árbol que cayó sobre un transporte público en la carrera 82 con calle 25C. No se reportan personas lesionadas y se asegura el área. Recuerde reportar a tiempo árboles o ramas inclinadas que representen un riesgo”.

Normalización de la movilidad en el sector

[06:11 p.m.] #GestiónDelTráfico | Unidad de @BomberosBogota hace presencia en el punto para retirar el árbol caído y despejar la zona.🌳



🚧 Se tiene cierre total de la carrera 82 a la altura de la calle 25F. https://t.co/YJVALyU1zQ pic.twitter.com/oAPFtJEEY5 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) July 24, 2026

La labor de corte del tronco permitió liberar la vía y restablecer el paso vehicular en este punto de la localidad de Fontibón. La circulación de las rutas zonales del SITP retornó a la normalidad en la zona tras finalizar la recogida de los escombros generados durante el procedimiento.

Con respecto al mantenimiento preventivo de los árboles en los corredores de transporte, el equipo de redacción buscó una postura institucional. SEMANA intentó comunicarse con la administración del sistema TransMilenio, sin embargo, hasta el momento no se ha obtenido una respuesta oficial sobre lo sucedido.