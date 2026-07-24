Presunto ladrón se disfrazó de mensajero para robar a una pareja: Policía dio detalles

La Policía Metropolitana de Bogotá detuvo a un ciudadano, de 25 años, en la localidad de Engativá por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego. El procedimiento policial se inició tras el llamado de auxilio de una residente, quien reportó haber sido víctima de un asalto a mano armada al momento de ingresar a su vivienda.

“Rompí el celular y me disparó”: el dramático relato del youtuber Diego Andariego tras intento de robo en Bogotá

Frente a la alerta recibida por la patrulla del cuadrante, las unidades en servicio activaron el cierre de vías perimetrales para ubicar a los presuntos responsables.

Secuestraban, torturaban y robaban a conductores de plataformas. Así delinquía una banda en Medellín

Los uniformados interceptaron una motocicleta acondicionada para labores de mensajería, vehículo que coincidía con la descripción suministrada en el reporte de la víctima.

Durante la intervención, la fuerza pública logró la detención del conductor cuando intentaba abandonar el sector. En el registro, a la persona se le halló una pistola con un cartucho calibre 9 milímetros y pertenencias valoradas en tres millones de pesos, las cuales fueron devueltas a la afectada.

Declaraciones de las autoridades e historial judicial

Respecto al desarrollo de las acciones de control en la zona, el comandante de la Estación de Policía de Engativá, teniente coronel José Bejarano, informó que “la captura se logró gracias a la denuncia oportuna de la ciudadanía sobre el hurto a dos personas. La patrulla interceptó al sospechoso en una motocicleta de mensajería y le incautó un arma de fuego”.

🚨La fachada de mensajero no le funcionó.



En #Engativá , capturamos a un hombre señalado de hurtar a una mujer con arma de fuego. Además, recuperamos los elementos de la víctima e incautamos la motocicleta que habría sido utilizada para cometer el delito. pic.twitter.com/pSqYxZ6hN1 — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) July 24, 2026

El oficial confirmó que el detenido registra antecedentes penales y anotaciones en el sistema judicial por el delito de hurto calificado. El ciudadano y el vehículo inmovilizado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el inicio del proceso de judicialización correspondiente.

Asimismo, las autoridades reiteraron la importancia de la colaboración de los habitantes para reportar actividades delictivas en los barrios de la capital. El teniente coronel concluyó su mensaje afirmando que “la Policía Nacional invita a la ciudadanía a denunciar cualquier delito en Bogotá a través de la línea de emergencias 123”.