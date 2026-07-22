Secuestraban, torturaban y robaban a conductores de plataformas. Así delinquía una banda en Medellín

Entre el 20 de marzo y el 27 de julio de 2025, menos de cuatro meses, una banda de criminales en Medellín secuestró, torturó y atracó a seis conductores de plataformas digitales de transporte.

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La banda, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, era tan peligrosa que incluso atacó a uno de los conductores a golpes hasta causarle la muerte; su cuerpo luego fue abandonado en una zona despoblada del municipio de Bello en el departamento de Antioquia.

La Fiscalía adelantó una investigación rigurosa y logró establecer la presunta responsabilidad que tendrían al menos tres personas en los hechos criminales que fueron enumerados en el expediente y que advertían el secuestro, la tortura y los atracos a las víctimas.

“Se trata de Didier Alejandro Rhenal Quintero, Mateo Sierra Cañaveral y Edward David Muñoz Sierra, quienes fueron sentenciados a penas que oscilan entre 12 y 32 años y 2 meses de prisión. De acuerdo con su participación individual”, explicó la Fiscalía.

Los elementos de prueba recaudados por la Fiscalía permitieron lograr una condena en contra de los señalados responsables y declarar su participación en los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro simple en concurso homogéneo y sucesivo, hurto calificado y agravado, secuestro extorsivo y homicidio agravado.

“Las pruebas presentadas por un fiscal especializado de la Seccional Medellín permitieron establecer que los condenados solicitaban servicios mediante una plataforma digital para desplazarse desde Medellín hacia Bello. Al llegar al destino, golpeaban a los conductores, los amarraban de manos y pies, les hurtaban teléfonos celulares, tarjetas bancarias y otros objetos de valor”, advirtió el ente acusador.

La investigación estableció que la estructura delincuencial se apropió de más de 100 millones de pesos entre dinero y otros bienes de las víctimas. Por estos mismos hechos, Juan Manuel Cifuentes ya fue condenado y Brian Esteven Guisao Montes continúa vinculado al proceso y actualmente se encuentra en etapa de juicio.

Los tres integrantes de la red criminal fueron condenados Foto: Getty Images

“En uno de los hechos, ocurrido el 9 de abril de 2025, un conductor que aceptó un servicio hacia el norte del Valle de Aburrá fue agredido con objetos contundentes hasta causarle la muerte. Posteriormente, su cuerpo fue abandonado en la vereda La China, en Bello”, advirtió el ente acusador tras confirmar la condena.

Con la evidencia recaudada se espera obtener las otras sentencias condenatorias en contra del resto de integrantes de esta organización criminal que se convirtió en el terror para los conductores de plataformas digitales de transporte.