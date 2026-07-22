Cayó el “hombre del machete”, un atacante de mujeres en el Amazonas que casi le quita la mano a su víctima

En enero de 2026, Alberto Vásquez Sánchez le apostó a un atraco. Dos mujeres fueron elegidas como víctimas. Las dos estaban a punto de llegar a su residencia en el municipio de Leticia, cuando Vásquez las amenazó con un machete, les exigió entregar los celulares, ellas se negaron y el llamado “hombre del machete” perdió el control.

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Los elementos de prueba recaudados por la Fiscalía, que incluyen las declaraciones de las víctimas, advierten que Alberto Vásquez Sánchez empezó a atacar a las mujeres tras la negativa de entregarle sus pertenencias y lo hizo con un arma cortopunzante tipo machete que utilizó para el atraco.

De forma indiscriminada y con la clara intención de causar daño, el llamado “hombre del machete” atacó a las víctimas con tal contundencia que una de las mujeres sufrió una amputación en sus manos, un acto de crueldad extrema que la Fiscalía incluyó en el delito de tentativa de homicidio.

El ataque ocurrió en Leticia, Amazonas Foto: stock.adobe.com

Luego de los hechos, las mujeres lograron informar a las autoridades, advertir el ataque del que fueron víctimas y de manera inmediata se dispuso una investigación que incluyó recuperar todos los elementos de prueba para solicitar ante un juez de control de garantías la captura de Vázquez Sánchez, e imputar cargos por los delitos de tentativa a domicilio y hurto calificado y agravado.

El juez concluyó la presunta responsabilidad que tendría el llamado “hombre del machete” en los hechos materia de investigación; esto es, el ataque a las dos mujeres que, a criterio de la Fiscalía, era una tentativa de homicidio, y ordenó su captura, que en las últimas horas se hizo efectiva por parte de la Fiscalía y la Policía en la capital del departamento de Amazonas.

La Fiscalía capturó al presunto atracador Foto: Fiscalía

Ante el mismo juez, la Fiscalía presentará a Alberto Vásquez Sánchez con el firme propósito de adelantar las audiencias para imputación de cargos y solicitar una medida de aseguramiento tras advertir la gravedad de los hechos y la necesidad de cobijarlo con una restricción de su libertad por considerar que representa un peligro para la sociedad.