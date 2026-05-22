Video | Impactante atraco a mano armada en el exclusivo barrio Rosales, en Bogotá: revelan nuevos detalles

Las cámaras de seguridad de un conjunto residencial ubicado en la localidad de Chapinero registraron el momento exacto en el que un hombre asaltó a mano armada a un ciudadano. La Policía Metropolitana le confirmó a SEMANA las afectaciones provocadas por el presunto delincuente, detalles del hecho y la investigación en curso.

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Momento exacto del atraco

De acuerdo con lo registrado por una cámara de seguridad del sector, el hecho ocurrió casi a la 1 de la tarde del miércoles 20 de mayo. La Policía Metropolitana confirmó a este medio que el suceso se registró en la carrera 1 con calle 70, en el barrio Rosales, exclusivo sector de Chapinero.

Se evidenció en la grabación que la víctima llegaba en su vehículo al parqueadero de un conjunto residencial y fue en ese preciso instante cuando fue abordada por un presunto delincuente que, evidentemente, le apunta con un arma de fuego.

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El presunto asaltante, quien se movilizaba en una motocicleta, se detuvo justo al lado de la entrada del parqueadero y fue entonces cuando abordó al conductor del vehículo gris y, apuntándole con un arma de fuego, le quitó algunas pertenencias.

Las autoridades le confirmaron a SEMANA que el presunto delincuente le habría robado al ciudadano dos pulseras de oro. Sin embargo, expertos afirman que estos episodios de inseguridad pueden representar afectaciones psicológicas para las víctimas.

Actuación de las autoridades

Según lo informado por la Policía Metropolitana a este medio, la patrulla de vigilancia fue alertada por este hecho de inseguridad y, al llegar al lugar, la víctima confirmó los detalles previamente mencionados.

Aunque hasta el momento no se ha logrado dar con el paradero del presunto delincuente, las autoridades adelantan las investigaciones para identificar al hombre que se evidencia en el video.

Esta investigación fue asumida por la Seccional de Investigación Criminal, quienes adelantan todas las labores investigativas para poder ubicar y capturar al responsable de este hecho.

La Secretaría de Seguridad de Bogotá presentó la semana pasada las cifras que demuestran la actualidad de la inseguridad en la capital del país. Aunque, según la entidad, desafíos como el hurto a personas han disminuido, sigue siendo una problemática para la ciudadanía.