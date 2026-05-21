Dolor en Bogotá: asesinan a Alberth Piñeros, reconocido gestor cultural y líder comunitario

La muerte violenta de Alberth David Piñeros, reconocido gestor cultural, líder comunitario y promotor de iniciativas turísticas en Bogotá, ha causado conmoción entre habitantes de la capital, organizaciones sociales y entidades distritales, que exigieron el esclarecimiento de los hechos.

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De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, Piñeros fue asesinado en circunstancias que son materia de investigación. La Policía Metropolitana de Bogotá indicó que la víctima se encontraba en inmediaciones de un establecimiento comercial cuando fue abordada por otra persona, quien presuntamente le disparó antes de huir del lugar.

Tras conocerse el crimen, la Oficina de Turismo de Bogotá lamentó profundamente su fallecimiento y destacó el papel que desempeñó durante años en la promoción cultural y comunitaria de distintos sectores de la ciudad. En un comunicado, la entidad expresó su solidaridad con familiares, amigos y miembros de la comunidad que trabajaron junto a él en proyectos sociales y turísticos.

Piñeros era ampliamente reconocido por su trabajo en procesos culturales de base y por impulsar espacios de participación ciudadana enfocados en fortalecer la identidad barrial, el arte y el turismo comunitario.

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Diversos líderes sociales y ciudadanos lo recordaron como una persona comprometida con el desarrollo de su territorio y con la construcción de tejido social a través de actividades culturales.

La noticia también generó múltiples reacciones en redes sociales. Personas cercanas al gestor cultural lamentaron su asesinato y resaltaron el impacto positivo que tuvo en cientos de jóvenes y habitantes de la ciudad gracias a su liderazgo comunitario y a su trabajo desde espacios culturales independientes.

Mientras avanzan las investigaciones para identificar a los responsables y establecer los móviles del crimen, familiares, amigos y organizaciones sociales han pedido celeridad en el proceso judicial. Las autoridades aseguraron que continúan recopilando pruebas y revisando material de cámaras de seguridad para esclarecer lo ocurrido.