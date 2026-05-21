Las pruebas que halló la Fiscalía en el carro en que habría sido trasladada Yulixa Toloza hasta Apulo, Cundinamarca

La Fiscalía General de la Nación está revelando una a una las pruebas que ha conseguido desde el 13 de mayo de este año, día en que las amigas de Yulixa Toloza reportaron su desaparición tras realizarse un procedimiento estético en el centro de garaje Beauty Laser, ubicado en el sur de Bogotá.

Una de esas evidencias que más ha llamado la atención es lo que encontraron los investigadores al interior del vehículo en el que habría sido trasladada la mujer de 52 años desde ese centro de estética, hasta una cuneta al lado de una carretera de Apulo, en Cundinamarca, un municipio a casi tres horas de la capital.

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La fiscal, durante la audiencia de imputación de cargos contra las dos personas que fueron capturadas en Cúcuta por este caso, explicó en un informe que después de aplicar una serie de mecanismos químicos, detectaron huellas al interior del carro y una sim card en la zona del piloto.

La delegada del ente investigador también detalló que fueron hallados “fragmentos de cabello en la silla trasera detrás del copiloto, igualmente fragmentos también de pelo en la zona dos del vehículo, parte tapete junto a la silla del copiloto, fragmento de pelo en la zona del baúl del vehículo, parte del tapete”.

Los investigadores también encontraron en el carro particular, de color negro, facturas de venta a nombre de Edison Torres Sarmiento, el supuesto administrador de Beauty Laser que fue capturado en Venezuela junto a María Fernanda Delgado, la dueña del local donde se hizo el procedimiento, y Eduardo Ramos, quien habría hecho la intervención estética.

Hay que recordar que en Colombia la justicia esta imputando cargos a Jesús Hernández y Kelvis Sesquera, los dos hombres que supuestamente manejaron el carro, se les acusa de desaparición forzada y manipulación de pruebas, y se habrían presentado ante la policía para reclamar el vehículo que fue ubicado en una zona residencial de Cúcuta.

Carro Yulixa Foto: Tomado de X @castellanosfj

Con todas esas pruebas que ha revelado la Fiscalía durante la imputación de cargos contra esos dos capturados, también ha buscado la forma de que Venezuela deporte a los dos hombres y a la mujer que fueron capturados en ese país, tras emprender una operación de huida por la muerte de Yulixa Toloza.

Toloza era una mujer de 52 años que acudió al centro de estética Beauty Laser, en el sur de Bogotá, para practicarse una lipólisis láser, un procedimiento estético que elimina grasa localizada, pero terminó muerta y su cuerpo abandonado al lado de una vía de Cundinamarca.