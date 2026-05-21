Esta fue la cronología para deshacerse del cuerpo de Yulixa Toloza: la Fiscalía reveló detalles

La Fiscalía reveló detalles de la investigación por la muerte de Yulixa Toloza, la mujer que terminó desaparecida luego de una cirugía estética en el sur de Bogotá. Advirtió la fiscal del caso que dos hombres se encargaron de sacar a la mujer del centro de estética y de arrojar su cuerpo en una vía del departamento de Cundinamarca.

Caso Yulixa Toloza: un cabello en el carro sería clave en la investigación por la desaparición y el homicidio

El ente acusador explicó cómo habría sido la desaparición del cuerpo de Yulixa, utilizando para ello un vehículo que fue incautado en las últimas horas en la ciudad de Cúcuta. El relato de la fiscal reconstruyó la cronología del caso, el momento en que presuntamente sacaron a la víctima a rastras y el recorrido que realizaron por la autopista Sur de Bogotá hasta tomar la vía hacia el municipio de Apulo.

“Diversas celdas celulares con destino Anapoima y Apulo, se tiene que esa trazabilidad indica que ese vehículo no solamente estuvo cerca de Apulo y allí se detiene por espacio de 30 minutos y después, tristemente, al abandonar el cuerpo de la señora Toloza, se regresa con destino Bogotá y allí recogen a la señora María Fernanda Delgado”, dijo la fiscal durante la audiencia.

Luego de abandonar el cuerpo, los dos hombres identificados como Edison Torres y David Ramos, señalados de sacar a la víctima del centro estético, regresaron a Bogotá y, según la Fiscalía, alistaron sus pertenencias y se reunieron con María Fernanda Delgado y tres menores de edad para trasladarse en el mismo vehículo hacia la ciudad de Cúcuta.

“Se transportan solamente la señora María Fernanda Delgado y el señor Edison Torres, ya que el denominado médico Eduardo David Ramos desciende de ese vehículo y se dirige al aeropuerto para continuar con su tránsito vía aérea a la ciudad de Cúcuta. Ese vehículo que transita por varios departamentos, por varios municipios, llega a Cúcuta y allí es guardado en el garaje”, explicó la Fiscalía.

En la ciudad de Cúcuta, los señores Luis Daniel Sequera Delgado y Jesús Alberto Hernández habrían sido los encargados de mover el vehículo desde un parqueadero en esa ciudad hasta Venezuela, por una misión por la que habrían recibido 800.000 pesos, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía.

“Que nos va a establecer que ellos no solamente estaban ocultando, alterando los elementos de prueba y que se tenía toda la intención de destruir este elemento material probatorio tan importante que tenemos en esta carpeta”, señaló la Fiscalía.

La fiscal del caso imputó los delitos de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y desaparición forzada, cargos que los dos señalados no aceptaron tras la pregunta del juez de control de garantías.