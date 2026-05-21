Fico Gutiérrez denunció ante autoridades en Estados Unidos al ruso que se volvió un dolor de cabeza para Medellín: “A mí no me intimidan”

Durante más de dos años, según Migración Colombia, el ciudadano ruso y con nacionalidad estadounidense George Wolfe protagonizó reiterados escándalos relacionados con su convivencia en un apartamento de su propiedad ubicado en el edificio Málaga, en el sector de El Poblado, en la comuna 14 de Medellín.

Sus vecinos denunciaron fiestas constantes en una zona de caracter residencial, música a alto volumen, ingreso permanente de personas presuntamente relacionadas con actividades de prostitución y comportamientos agresivos.

Su mal comportamiento llevó a las autoridades a imponerle más de 12 comparendos por infracciones a la convivencia, pero eso no lo frenó. George siguió siendo un dolor de cabeza para sus vecinos, por lo que las autoridades migratorias tuvieron que abrir un expediente que terminó con su expulsión de Colombia.

George Wolfe fue expulsado de Colombia por actuaciones contrarias a la convivencia en El Poblado, Medellín, Antioquia. Foto: Suministrado a SEMANA.

En abril, el ruso fue expulsado y lo que se pensaba era la tranquilidad para sus vecinos, se volvió en un problema para las autoridades. El hombre fue sorprendido en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, de Palmira, cuando intentaba abordar un vuelo de regreso a Medellín.

Fue retenido y expulsado nuevamente, con destino a Panamá, pues en su contra pesa una sanción de 10 años que le prohíbe ingresar a Colombia.

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Migración Colombia determinó que el ruso no registró movimientos migratorios de ingreso recientes al país, por lo que se estableció que ingresó de manera irregular, posiblemente por el paso fronterizo de Rumichaca y posteriormente se desplazó hacia Cali, donde finalmente fue ubicado.

Tras conocerse esa noticia, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció intimidaciones de parte del ruso.

“Al parecer, en un número de los Estados Unidos que lleva su nombre y su imagen, el tipo mandándome de todo y tanta serie de intimidaciones, creando páginas y cosas. Yo tengo claro que a mí no me intimidan, tengo una tarea clara que es velar por nuestra gente y la gente no quiere a ese tipo de personas en la ciudad”, dijo Fico.

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También aseguró que puso en conocimiento de las autoridades estadounidenses esas amenazas. “En gran parte el rastreo que se empieza a hacer para ubicarlo en Cali partió de todo este tipo de cosas que hizo. Desde hace ya varios días él me estuvo escribiendo, mandándome canciones, mensajes intimidatorios, páginas en mi contra. Todo eso ya lo tienen las autoridades de Estados Unidos y de Colombia”.

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Las autoridades determinaron que fue divulgada una página web, ya fuera de servicio, llamada fuckyoufico.com

El ruso es señalado de haber difundido información de ese sitio web junto al mensaje “Had a present for Fico last night from my friends up north” (Un regalo de mis amigos del norte para Fico) y “By the time im done Fico will be in a cell in the USA” (Para cuando termine, Fico estará en una celda en los Estados Unidos).

George Wolfe no podrá ingresar al país por los próximos 10 años.