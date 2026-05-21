La expansión del sistema público de bicicletas EnCicla hacia las dos terminales terrestres de Medellín representa un nuevo paso en la consolidación de una movilidad urbana más integrada, sostenible y conectada.

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EnCicla fortalece la movilidad integrada en Medellín

La llegada de estaciones a las terminales Norte y Sur no solo mejora la experiencia de quienes ingresan o salen de la ciudad por vía terrestre.

También fortalece la articulación entre distintos modos de transporte en el Valle de Aburrá.

EnCicla, administrado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se ha convertido en uno de los principales referentes latinoamericanos de movilidad sostenible.

Desde su creación en 2011, el sistema ha evolucionado hasta conformar una red de estaciones automáticas y manuales distribuidas en Medellín y otros municipios metropolitanos.

Esto ha permitido que miles de ciudadanos se movilicen diariamente de manera gratuita y con menor impacto ambiental.

La incorporación de estaciones en las terminales terrestres tiene una relevancia estratégica.

Medellín recibe diariamente miles de pasajeros provenientes de diferentes regiones del país, y las terminales funcionan como nodos esenciales de conexión regional.

Según información oficial de la Alcaldía de Medellín, Terminales Medellín articula operaciones de decenas de empresas transportadoras que cubren gran parte del territorio nacional.

Integrar allí el sistema EnCicla permite ampliar las opciones de desplazamiento de última milla y reducir la dependencia del vehículo particular o de trayectos cortos en transporte motorizado.

La estación de la Terminal del Sur había sido uno de los puntos pendientes dentro de la recuperación operativa del sistema.

En 2024, el Área Metropolitana anunció finalmente su entrada en funcionamiento luego de realizar trabajos de mantenimiento y restauración tecnológica, ya que la infraestructura había permanecido instalada sin operar durante un largo periodo.

Las adecuaciones incluyeron recuperación de componentes eléctricos, mantenimiento del piso y ajustes en los sistemas de conexión.

Con esta puesta en marcha, el corredor occidental de Medellín ganó continuidad para los usuarios de bicicleta pública, especialmente en sectores cercanos a estaciones del metro, corredores de buses y zonas de alta circulación laboral y estudiantil.

Las nuevas estaciones de EnCicla en las terminales Norte y Sur buscan facilitar la movilidad de viajeros y ciudadanos en Medellín. Foto: Foto X @elcolombiano

La integración entre bicicleta y transporte masivo ha sido uno de los pilares de la movilidad metropolitana, buscando disminuir emisiones contaminantes y mejorar los tiempos de desplazamiento urbanos.

El modelo de EnCicla ha sido reconocido por su carácter público y gratuito, algo poco común en sistemas de bicicletas compartidas en América Latina.

Además de fomentar hábitos sostenibles, el sistema ha impulsado una cultura de movilidad activa que se conecta con otras estrategias urbanas de Medellín, como las ciclorrutas, los corredores verdes y la integración tarifaria del transporte público.

Sin embargo, el crecimiento del sistema también ha enfrentado desafíos. En los últimos años, varias estaciones permanecieron fuera de servicio o pendientes de inauguración debido a problemas técnicos, jurídicos y operativos.

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Diversos reportes periodísticos han señalado que la recuperación de estaciones y bicicletas se convirtió en una prioridad para garantizar la continuidad del servicio y responder a la alta demanda ciudadana.

A pesar de estas dificultades, la expansión hacia las terminales terrestres evidencia que Medellín continúa apostándole a una movilidad multimodal donde la bicicleta ocupa un lugar cada vez más importante.

La posibilidad de combinar trayectos intermunicipales con recorridos urbanos en bicicleta fortalece la visión de una ciudad más conectada, eficiente y ambientalmente responsable.