El sistema Metro adelanta actualmente una renovación tecnológica enfocada en las tarjetas Cívica, situación que modernizará uno de los activos de acceso al transporte público en el Valle de Aburrá. Este proceso hace parte de una estrategia para actualizar equipos y ampliar funcionalidades dentro de la red de movilidad de la ciudad.

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Debido a que esta tarjeta dejará de funcionar el 1 de julio, la entidad encargada del sistema amplió el plazo para renovar gratuitamente la tarjeta Cívica Classic hasta el 30 de junio.

La medida aplica específicamente para usuarios con tarjetas expedidas entre 2007 y 2014, las cuales presentan limitaciones frente a las nuevas herramientas digitales del sistema.

La tarjeta Cívica le permite a los usuarios del Metro de Medellín recargar virtualmente su pasaje. Foto: Montaje SEMANA | camaralucida1 - stock.adobe.com y Metro de Medellín

De acuerdo con el reporte, la renovación hace parte de una actualización tecnológica del sistema de recaudo. El Metro explicó que las nuevas tarjetas permitirán funcionalidades como la activación de saldo mediante tecnología NFC, lo que evita que el usuario tenga que acercarse a validadores físicos luego de realizar recargas digitales.

Según la entidad, se estima que cerca de 200.000 tarjetas deben ser renovadas, lo que representa aproximadamente el 5 % del total de tarjetas activas del sistema.

Asimismo, el Metro habilitó diferentes mecanismos para verificar si una tarjeta necesita renovación. Los usuarios pueden ingresar al portal oficial y seleccionar la opción “Verifica si debes renovar tu tarjeta”, donde el sistema solicitará el número de documento para confirmar si el cambio es obligatorio.

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El proceso puede realizarse en los Puntos de Atención al Cliente ubicados en estaciones como Niquía, Acevedo, San Antonio, Itagüí y San Javier. Además, se habilitaron puntos temporales en estaciones como Sabaneta y Cisneros para agilizar el trámite y disminuir los tiempos de espera.

La empresa indicó que existen señales específicas para identificar si una tarjeta requiere cambio. Entre ellas, que la tarjeta sea la versión azul con foto, que tenga más de diez años de expedición o que no permita realizar recargas virtuales mediante aplicaciones como Cívica, Mi Bancolombia o Nequi.

Si la tarjeta no se puede recargar a través de la 'App Cívica', positiva para cambio. Foto: Montaje SEMANA | Getty / Metro de Medellín

Las autoridades también recomendaron adelantar el trámite con anticipación para evitar congestiones en los puntos de atención durante las últimas semanas del plazo establecido. El objetivo de la renovación es garantizar la compatibilidad con las nuevas herramientas tecnológicas implementadas dentro del sistema de transporte.

La tarjeta Cívica es actualmente el principal medio de pago del Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá y permite acceder a servicios como metro, metrocables, tranvía y rutas integradas. Además, cuenta con perfiles diferenciales para estudiantes, adultos mayores y usuarios frecuentes.