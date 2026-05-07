Tuberculosis en Colombia 2026: ¿Por qué aumentan los casos y qué son las cepas resistentes?

Se vuelven a encender las alarmas por el exponencial crecimiento de casos de tuberculosis en el territorio nacional. En este 2026, con cifras actualizadas hasta el 25 de abril, se registran 6.992 casos.

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Esto también conduce a que las diferentes autoridades sanitarias creen estrategias que busquen contrarrestar la escalada. Algunos de estos casos corresponden a tuberculosis farmacorresistente; desde los organismos competentes se han implementado medidas de seguimiento a los pacientes a través de la Dirección Operativa de Salud Pública.

Aunque las cifras son alarmantes, es importante precisar que esto solo corresponde a casos confirmados, por lo que podrían existir muchos más de los que inicialmente se incluyen en la cifra anteriormente mencionada.

La tuberculosis puede darle a cualquier persona, sin embargo ciertos grupos poblacionales pueden estar más expuestos a contraerlos. Foto: Guillermo Torres

Tipos de tuberculosis

Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, existe una “tuberculosis multirresistente (o MDR TB, por sus siglas en inglés), causada por microbios resistentes a dos o más de los principales medicamentos contra la tuberculosis: isoniacida y rifampina (rifampicina)”.

De igual modo, el CDC afirma la existencia de “dos tipos más graves de MDR TB, llamados tuberculosis preextremadamente resistente (pre-XDR TB) y tuberculosis extremadamente resistente (XDR TB). La pre-XDR y la XDR son tipos raros de enfermedad de tuberculosis resistentes a casi todos los medicamentos que se utilizan para tratarla”.

Poblaciones de riesgo para la tuberculosis

Los grupos poblacionales que pueden tener un alto riesgo de enfermarse de tuberculosis son aquellos que tienen un sistema inmune débil, a raíz de infecciones por VIH, consumo de sustancias psicoactivas, tratamientos médicos, trasplante de órganos, enfermedad renal grave o cualquier otra condición que pueda suponer un estado de vulnerabilidad del sistema inmune.

Tos y fuerte dolor en el pecho son algunos de los síntomas de esta enfermedad. Foto: Getty Images

¿Cómo se propaga la tuberculosis?

La tuberculosis se propaga a través del aire y existe una probabilidad mucho más alta de contagio cuando se está cerca de una persona que tiene la enfermedad, al intercambiar aire contaminado.

Inclusive, estos microbios pueden permanecer en el ambiente durante varias horas, por lo que es importante rastrear los casos e identificar el cerco epidemiológico para evitar más contagios.

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Síntomas de la tuberculosis

Tos intensa, que puede presentar sangre o flemas.

Dolor en el pecho.

Debilidad.

Pérdida de peso.

Falta de apetito.

Escalofríos, fiebre y sudoración nocturna.

Los síntomas de la tuberculosis pueden ser muy generales, por lo que, siempre que exista sospecha de la enfermedad, es necesario acudir a asistencia médica. Bajo ninguna circunstancia es recomendable automedicarse.