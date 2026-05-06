Estos son los medicamentos y tratamientos que las EPS dejarán de entregar gratis en Colombia

En medio de la crisis que atraviesa el sistema de salud colombiano, el Gobierno nacional actualizó el listado de medicamentos, tratamientos, procedimientos y tecnologías que no serán financiados con recursos públicos a través de las EPS durante 2026.

Crisis en la salud golpea a Bogotá: Clínica Corpas opera con solo cuatro camas UCI y Medical cerró sedes

La medida quedó establecida en la Resolución 695 de 2026 del Ministerio de Salud, que consolidó más de 100 exclusiones dentro del Plan de Beneficios en Salud (PBS).

La actualización llega en un momento especialmente delicado para el sector. En Bogotá, varias clínicas han advertido sobre dificultades económicas y reducción de servicios médicos.

Incluso, recientemente se conoció que la Clínica Corpas estaría operando con solo cuatro camas UCI disponibles, mientras que Medical anunció cierres de algunas sedes y suspensión de servicios especializados, incluidos tratamientos oncológicos.

Entre las exclusiones más comentadas aparecen medicamentos para la caída del cabello, tratamientos para algunas enfermedades articulares y varios procedimientos estéticos que ya no serán cubiertos por las EPS.

De acuerdo con el listado actualizado por el Ministerio de Salud, uno de los medicamentos excluidos es el minoxidil utilizado para tratar la alopecia o caída del cabello. También quedó por fuera la diacereína, empleada en algunos tratamientos para la osteoartritis o artrosis.

Además, el Gobierno mantuvo restricciones sobre ciertos medicamentos y tecnologías que solo podrán ser usados bajo condiciones clínicas específicas. Entre ellos aparecen combinaciones de acetaminofén con codeína o hidrocodona, el uso de diazepam en algunos tratamientos y medicamentos como erlotinib sin mutación específica.

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En cuanto a procedimientos, la resolución reiteró que las EPS no financiarán intervenciones con fines meramente cosméticos o estéticos, salvo que exista una necesidad médica demostrada. Dentro de la lista aparecen:

Liposucción

Rinoplastia estética

Lifting facial

Mamoplastia de aumento

Gluteoplastia

Bichectomía

Rejuvenecimiento vaginal

Procedimientos de modificación corporal con fines estéticos.

También seguirán excluidos tratamientos de fertilidad como la fecundación in vitro y la inseminación artificial, así como terapias alternativas que no cuentan con respaldo científico suficiente.

Entre las terapias que no cubrirán las EPS están:

Ozonoterapia

Aromaterapia

Delfinoterapia

“Psicomagia” y otros procedimientos similares

La resolución además deja por fuera productos considerados cosméticos o de uso personal como cremas hidratantes, productos estéticos, pañitos húmedos, gel antibacterial y algunos suplementos dietarios.

Según explicó el Ministerio de Salud, el objetivo de estas exclusiones es priorizar recursos públicos en tratamientos esenciales, tecnologías médicas con evidencia científica y procedimientos considerados vitales para los pacientes.

Sin embargo, la actualización ha generado preocupación entre usuarios y sectores médicos debido al complejo panorama financiero del sistema de salud colombiano.

Varias clínicas y hospitales han advertido retrasos en pagos, reducción de capacidad instalada y suspensión de algunos servicios médicos en distintas regiones del país.

El listado completo de exclusiones hace parte de las medidas adoptadas por el Gobierno en medio de la discusión nacional sobre la sostenibilidad del sistema de salud y la crisis que actualmente enfrentan las EPS y las instituciones prestadoras de servicios médicos.