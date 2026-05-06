Deudas en la Clínica Corpas alcanzan los 70.000 millones de pesos: no le pagan a especialistas desde hace 4 meses

El colapso financiero de las EPS sigue causando estragos en los centros médicos de Colombia. En los últimos días se conoció que la Liga Contra el Cáncer y la Clínica Medical de Bogotá han suspendido y reducido sus servicios debido a las deudas y el déficit económico.

Clínica Medical suspende operaciones en varias sedes desde mayo de 2026

Ahora, la Clínica Juan N. Corpas, ubicada en Suba, encendió las alertas debido a los problemas financieros dentro de la institución. Este miércoles, SEMANA conoció que varios médicos especialistas llevan cuatro meses sin recibir salarios.

Adicional a esto, una crisis entre los internistas el domingo pasado causó que 10 personas renunciaran por falta de pagos. Desde entonces, la unidad de cuidados intensivos pasó de albergar 16 camas a solo tener cuatro pacientes.

El gerente de la clínica, Juan Carlos Vera Rugeles, le contó a este medio que las deudas alcanzan los 70.000 millones de pesos y que algunos empleados no reciben salarios desde octubre del año pasado.

“Si yo sumo con las aseguradoras intervenidas y con las que estamos prestando servicios ahorita, podemos hablar fácilmente de unos 70 mil millones de pesos. Saludcoop nos quedó debiendo 38.300 millones. Ese dinero no lo vamos a recuperar porque no hay de dónde. Con Nueva EPS la cartera ronda los 6.000 millones”, explicó Vera.

El gerente agregó que desde que se conoció la situación de la clínica Corpas, entidades como Famisanar, Sura y Sanitas se han acercado para buscar soluciones a las deudas. Sin embargo, advirtió que la crisis del sector inició con las liquidaciones a EPS que dejaron deudas sin cancelar.

“Si continúa el desabastecimiento económico, son posibles los cierres. Venimos en esta crisis desde inicios de 2026. Me podría ver obligado a restringir ciertos servicios. Espero que no tenga que cerrar la clínica, que lleva 50 años. No se me pasa por la cabeza que esto llegue a pasar, salvo que no recibamos dinero”, señaló.

La clínica lleva 50 años de existencia en la localidad de Suba. Foto: Clínica Corpas

¿Qué dicen los médicos de la clínica?

Los profesionales de salud de la clínica Corpas se han visto afectados por la crisis del sistema y las deudas de las EPS. El médico cirujano general, Francisco Gil, señaló a revista SEMANA que, además de la falta de pagos, la clínica está atendiendo un menor volumen de pacientes.

“Primero, comenzaron atrasándose en los pagos uno, dos meses; nos pagaban y luego aumentaba a tres meses y nos pagaban uno, y así nos llevaban. Así nos llevaban, cada semana que sí, que iba a entrar una plata del Adres y de las EPS y, pues nada, uno seguía trabajando. Hay unas personas que están por prestación de servicios también, que son especialistas, y les deben alrededor de seis, siete meses, más o menos desde octubre de 2025″, explicó.

En cirugía general, donde anteriormente tenían un volumen de entre 60 y 70 pacientes, actualmente solo hay cuatro. Es decir, una reducción de más del 90 %. Los trabajadores esperan que en los próximos días se tomen decisiones sobre el futuro de los servicios de la clínica y los salarios que les adeuda.

Liga Contra el Cáncer confirma su cierre en Bogotá, en medio de la crisis de salud en Colombia: los detalles

“Durante todo este año mucha gente ha renunciado y a muchos también los han despedido, les han cerrado el contrato, cancelado el contrato por esta misma crisis. Por la falta de pago, muchos colegas especialistas también se han ido. Entonces es una situación muy difícil; nosotros debemos unirnos como profesionales, no podemos tolerar más que esto siga pasando en Colombia”, agregó Gil.

El profesional aseguró que se han cerrado convenios con varias EPS y que la situación puede obligar al cierre de servicios y especialidades. Además, indicó que la unidad de cuidados intensivos está operando de manera reducida debido a los problemas con el personal.

“La clínica es una clínica reconocida de hace más de 50 años que está en funcionamiento; es una clínica con prestigio e insisto, el Gobierno, a través del Adres, a través de las EPS, a través de todo el sistema, tiene que mirar para este lado. Tienen que mirar, tienen que ayudarnos, porque definitivamente en este momento la clínica necesita un impulso para poder salir de esta crisis en el talento humano que afecta claramente a los pacientes al final del día”, concluyó.

El panorama de la clínica Corpas es el mismo al que se enfrentan otros centros médicos de la ciudad. En los últimos días, profesionales del campo han levantado su voz para que se destinen nuevos fondos a la salud y las EPS puedan saldar sus deudas con hospitales y clínicas.