Investigaciones recientes indican que ejercicios como las contracciones isométricas y el entrenamiento por intervalos de alta intensidad pueden ofrecer beneficios más potentes para la salud del corazón que caminar o montar bicicleta.

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Mejorar la salud cardiovascular

Durante décadas, caminar, trotar o montar bicicleta han sido considerados pilares del cuidado del corazón.

Sin embargo, investigaciones recientes en medicina del deporte están ampliando esa visión.

Una amplia meta-análisis publicada en JAMA concluyó que distintos tipos de ejercicio tienen efectos diferentes sobre la salud cardiovascular.

Algunos métodos más intensos pueden producir mejoras más significativas en la presión arterial que el ejercicio aeróbico tradicional .

En particular, los ejercicios isométricos. como las sentadillas sostenidas contra la pared, mostraron ser los más efectivos para reducir la presión arterial en reposo, un factor clave en la prevención de enfermedades cardiovasculares.

La evidencia no descarta caminar o montar bicicleta, que siguen siendo actividades saludables y recomendadas por organizaciones médicas.

Sesión de ejercicios aeróbicos de intensidad moderada, asociados a la mejora de la salud cardiovascular y la circulación sanguínea. Foto: Getty Images

Los ejercicios que podrían superar al cardio tradicional

Sin embargo, los estudios comparativos muestran que:

El entrenamiento isométrico puede ser el más eficaz para reducir la presión arterial.

El HIIT mejora la capacidad cardiorrespiratoria en menos tiempo.

El ejercicio aeróbico moderado sigue siendo fundamental para la salud general.

El entrenamiento isométrico, que consiste en mantener una contracción muscular sin movimiento, ha mostrado en estudios recientes una alta eficacia para reducir la presión arterial, especialmente en personas con valores elevados o riesgo cardiovascular.

El HIIT (entrenamiento por intervalos de alta intensidad) alterna esfuerzos cortos y muy intensos con periodos de descanso.

Su principal ventaja es que mejora de forma rápida la capacidad cardiorrespiratoria, optimizando el funcionamiento del corazón en menos tiempo que otros métodos.

El ejercicio aeróbico moderado, como caminar rápido o trotar suavemente, sigue siendo fundamental porque ayuda a mantener la salud cardiovascular general, favorece la circulación y contribuye al control del peso y el metabolismo.

En otras palabras, no se trata de reemplazar caminar o la bicicleta, sino de entender que existen métodos más intensos que pueden ofrecer beneficios adicionales en menor tiempo.

La evidencia científica actual en medicina del deporte sugiere que no existe un único tipo de ejercicio superior para la salud cardiovascular.

Una revisión publicada en Trends in Cardiovascular Medicine concluye que la combinación de actividad aeróbica y entrenamiento de fuerza produce mayores beneficios cardiovasculares que realizar un solo tipo de ejercicio.

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Cada tipo de actividad genera adaptaciones fisiológicas distintas, lo que explicaría por qué el organismo responde de forma más completa cuando se exponen múltiples estímulos de entrenamiento.

Lejos de ser una moda, estos hallazgos están respaldados por revisiones sistemáticas y ensayos clínicos que están redefiniendo cómo se prescribe el ejercicio para la salud cardiovascular.