Ana Valencia, del dúo musical ‘Ana y Jaime’, sufrió delicado tema de salud; su familia pide ayuda: “Aún no ha despertado”

Ana y Jaime se convirtieron en uno de los dúos más famosos de la industria musical colombiana, logrando una amplia trayectoria longeva y sólida. Su proyecto cautivó con la dinámica que crearon en los escenarios, interpretando sus temas con bastante pasión y amor por las baladas.

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Tras más de 50 años de carrera musical, ambos cantantes, que son hermanos, dejaron huella en un público diverso, el cual recuerda también sus sonidos de música de protesta en el país. A esto se le suman temas icónicos de su historia, tal y como es el caso de Décimo grado, Café Petróleo y Ricardo Semillas.

Sin embargo, recientemente, Ana Valencia Aristizábal preocupó a sus seguidores con un tema de salud que ha afrontado en el último tiempo, y que ha sido de instantes angustiosos para su familia.

En diálogo con 6AM W, de Caracol Radio, Mariana Serrano, hija de la artista, reveló que su progenitora tuvo un delicado quebranto de salud que la llevó a estar hospitalizada en UCI, recibiendo atención médica. La celebridad se encuentra internada en un centro médico de Venezuela, donde se le detectó un inesperado problema en su cerebro.

Según la hija de la cantante, Ana Valencia se vio afectada por una malformación arteriovenosa que le encontraron en el cerebro, siendo operada de urgencia para controlar la situación y evitar un desenlace mucho más grave.

“El viernes eso se rompió y sangró, tuvimos que operarla de emergencia, esto no es lo mismo que un aneurisma pero está en terapia intensiva y luchando por su vida. Ha tenido buena respuesta a la cirugía, aún no ha despertado pero va avanzando pasito a pasito”, dijo Mariana Serrano, entregando este parte médico.

La mujer comentó en los micrófonos del programa radial que esta cirugía fue clave para frenar un sangrado que se dio, contando con un gran trabajo de parte del personal médico de Caracas.

No obstante, sí señaló que los gastos de la hospitalización y los tratamientos han sido muy costosos, por lo que pedían ayuda de los seguidores para recolectar el dinero suficiente y cubrir todo. En el espacio explicó cómo llevaría todo, trabajando de la mano de su hermana para alcanzar una suma grande y ayudar a su mamá.

“La situación es delicada, todavía no puede salir de la terapia intensiva y los montos se van subiendo muchísimo. Vamos a abrir un Go Fund Me, el canal somos mi hermana y yo y estamos a punto de publicarlo”, dijo.