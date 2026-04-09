Margarita Ortega preocupó con foto desde el hospital; estuvo en UCI y reveló cómo se encuentra: “Aquí va mi corazón”

Margarita Ortega es una figura clave de la televisión en Colombia, gracias a su trayectoria en la actuación y la presentación. Su versatilidad la llevó a participar en producciones como Azúcar, Rosario Tijeras y Amor a mil.

Novio de Margarita Ortega rompió el silencio y dio detalles de su relación: “Nos mandó por un camino”

Oriunda de Cali, destaca por su carisma y estilo, lo que la convierte en un rostro reconocido en la pantalla. Además, tuvo un paso importante por noticieros como CM& y Noticias RCN, donde consolidó su presencia ante la audiencia. Actualmente, presenta el Noticentro 1 CM&.

Sin embargo, recientemente, Ortega preocupó a sus fieles seguidores de plataformas digitales con una inesperada foto desde el hospital, mostrando que fue sometida a una cirugía.

De hecho, la semana pasada, la actriz, en su columna de opinión en SEMANA, comentó sobre el procedimiento que se realizaría, debido a temas de salud.

La famosa compartió la postal en su cuenta oficial de Instagram, donde reveló que fue intervenida en la Clínica Country, ubicada en Bogotá, por su cirujano ortopedista. La comunicadora dio un parte de cómo se encontraba, precisamente por la preocupación de muchos.

“Gracias a todos por sus mensajes, apoyo y voces de aliento. Me estoy poniendo al día con cada uno”, escribió al inicio.

Margarita Ortega, que se dio una oportunidad en el amor, comentó que estuvo en UCI y ya fue ubicada a una habitación, donde estaba recuperándose de la operación.

“Salí de UCI y ya estoy en habitación. He recibido solo bendiciones: Las manos de mi cirujano ortopedista, Wilmer Godoy, el cariño, dulzura y la dedicación con que me han cuidado en el dolor aquí en la clínica @clinica_delcountry ,mis amigos cercanos y mi familia. Solo tengo gratitud”, aseguró.

“De la mano de Dios, aquí va mi corazón latiendo feliz con este nuevo cuello, ¡una reparación tremenda!! en aceptación, entrega, sanación y entendimiento, y con esta segunda oportunidad para comprender y disfrutar este corto y maravilloso viaje llamado vida. Un beso grandísimo. Nos vemos pronto", agregó.

De esta manera, la celebridad precisó que se encuentra recuperándose, mientras recibe atención médica. Tras agradecer, manifestó que estaría contando sobre este proceso, sin especificar de qué fue la cirugía que le realizaron.

La también columnista de SEMANA aseguró en este medio que retomará su columna dominical tan pronto esté lista para ello.