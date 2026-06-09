“Dejé todo listo”: Margarita Ortega se destapó sobre difícil momento que la llevó a organizar su testamento de manera anticipada

En una entrevista para el programa La Red de Caracol Televisión, la periodista caleña Margarita Ortega recordó el difícil episodio de salud que enfrentó y que la llevó a tomar decisiones anticipadas, incluyendo la firma de su testamento y la organización de sus asuntos financieros.

Según su relato, el pasado 6 de abril de 2026 tuvo que someterse a una cirugía de columna para tratar una discopatía degenerativa que afectaba la zona lumbar y cervical, una decisión que había aplazado durante una década por falta de tiempo y porque encontraba una mejoría temporal al consumir algunos medicamentos.

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No obstante, aunque intentó probar diferentes alternativas para evitar ir al quirófano y mejorar su salud, la también actriz confesó que no fue posible y, desafortunadamente, ninguna de las terapias que hizo tuvo el resultado que esperaba.

Mientras tanto, sus complicaciones avanzaban hasta el punto de perder la sensibilidad en parte de una mano y en un hombro. “Los dolores eran muy intensos”, recordó.

A raíz de esta situación, Margarita Ortega enfrentó uno de los momentos más desafiantes de su vida: pasar por el quirófano. Sin embargo, consciente de los riesgos de la intervención, decidió organizar todo antes de ingresar al hospital, incluida la firma de su testamento y sus cuentas pendientes para sentirse más tranquila.

“Antes de entrar, firmé un testamento de las cuatro cosas que tengo en la vida, que he construido en 33 años de carrera, que son mi ofrenda de vida a mis hijos”, expresó inicialmente.

“Dejé todo listo, o sea hasta el pago de la luz, el teléfono... quedó listo para que ellos entendieran que lo más importante en mi vida siempre han sido ellos”, agregó.

Por eso, aseguró que sus últimas palabras antes de recibir la anestesia fueron de total gratitud hacia Dios. “Yo en ese momento lo que le dije a Dios fue como: ‘Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Si vuelvo, entonces dame una razón para entender qué es lo que tengo que hacer aquí. Si no vuelvo, igual quiero que sepas que estoy agradecida y estoy feliz porque te voy a ver antes. Y eso está bonito’”, detalló.

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Aunque la intervención salió bien, el proceso de recuperación fue lento y, de hecho, tuvo que volver al hospital a causa de una descompensación que, según explicó, estuvo relacionada con un desajuste del sistema endocrino, sumado a la menopausia, la pérdida de peso y los cambios físicos derivados del procedimiento.

Debido a esto, Margarita Ortega sigue adaptándose a una nueva etapa de su vida, pues tras pasar 22 años siendo vegetariana, los especialistas le recomendaron reincorporar proteínas de origen animal a su dieta, con el fin de favorecer la adaptación de su organismo al implante de titanio que le pusieron durante la cirugía.