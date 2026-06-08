La carrera presidencial en Colombia continúa generando análisis y reacciones tanto dentro como fuera del país, mientras se acerca la segunda vuelta electoral que definirá quién ocupará la Casa de Nariño durante los próximos años.

WestCol se destapó y confesó por qué no aceptó invitación de Aída Quilcué para hacer stream de cara a segunda vuelta: “Me dio miedo”

Con el paso de los días, el ambiente político se ha intensificado debido a la importancia que tendrán los votos de millones de ciudadanos que en la primera jornada no respaldaron ni a Abelardo de la Espriella ni a Iván Cepeda. Ese electorado se ha convertido en uno de los principales objetivos de las campañas en esta recta final.

En medio de este escenario, crece la expectativa por los debates, foros y encuentros entre los aspirantes presidenciales, espacios que permitirán a los colombianos conocer con mayor profundidad sus propuestas, posiciones y planes de gobierno antes de acudir nuevamente a las urnas.

Una de las figuras que decidió pronunciarse sobre el momento político que vive el país fue José Gaviria, reconocido productor musical y exjurado de Factor X. A través de sus comentarios, destacó la relevancia de esta etapa de la campaña y señaló que será fundamental escuchar las argumentaciones, defensas y planteamientos de los candidatos para comprender mejor el rumbo que podría tomar Colombia tras las elecciones.

Sin embargo, a unos días de la nueva jornada electoral, el compositor fue claro en hacer un llamado contundente a sus seguidores y simpatizantes, indicando que no había que estar confiados y era clase salir a votar.

El famoso enfatizó en que el Pacto Histórico había hecho daños en el ambiente político y social, por lo que era vital unir más y más votos, alzando la voz por ese cambio que se esperaba en cuestión de los próximos cuatro años.

“Que todo el mundo siga entusiasmado. Que nadie esté confiado. Estos del PH llevan mucho tiempo sembrando el camino de la truculencia, alimentado por odio…“, escribió en su cuenta de X.

“Cada voto sigue contando. Cada voz es relevante”, agregó, recibiendo varias reacciones a favor.