Piter Albeiro hizo llamado de cara a la segunda vuelta y exaltó particular detalle: “Vamos por esos 15 millones de votos”

Tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que definió a los dos aspirantes que competirán por la Casa de Nariño el próximo 21 de junio, la conversación política ha cobrado aún más fuerza en redes sociales y distintos escenarios de opinión.

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El triunfo de Abelardo de la Espriella en la jornada electoral del 31 de mayo generó múltiples reacciones entre figuras públicas, empresarios y personalidades del entretenimiento. Entre quienes han expresado abiertamente su respaldo al candidato se encuentra el humorista y empresario Piter Albeiro, quien no ha ocultado su posición frente a la contienda presidencial.

En medio del ambiente político que vive el país, el comediante decidió participar activamente en el debate público, compartiendo mensajes y opiniones relacionados con el rumbo que podría tomar Colombia tras la elección definitiva.

Además, dejó entrever que tiene un propósito específico de cara a la segunda vuelta presidencial, convencido de que el resultado de las urnas será determinante para el futuro del país. No obstante, considera que para lograr ese objetivo es clave contar con el apoyo y la participación de las personas que siguen sus contenidos y respaldan sus iniciativas en redes sociales.

Sin embargo, recientemente, el humorista llamó la atención con un particular post que realizó en su cuenta de X, haciendo referencia a una situación que notó y que se estaba intensificando entre algunos colombianos.

Piter Albeiro mencionó que muchas personas estaban tan ilusionadas con un cambio político, que ahora manejaban un lema adaptado a distintos espacios. Allí puntualizó que en gimnasios se decía “Fitness por la patria”, referencia directa a Abelardo de la Espriella.

A esto hizo un llamado, apuntando que se necesitaban esos 15 millones de votos, buscando lo mejor para Colombia en este instante.

“Es tanta la ilusión de mucha gente que en los gimnasios ya saludan FITNESS POR LA PATRIA. Vamos por esos 15 millones de votos en el ejercicio electoral. Todo por Colombia, nada sin ella“, escribió, mostrando su apoyo al candidato de derecha.