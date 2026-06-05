Luego de que la primera vuelta de las elecciones presidenciales definiera a los dos candidatos que disputarán la Presidencia de Colombia el próximo 21 de junio, el debate político se ha intensificado en las redes sociales.

La victoria obtenida por el abogado Abelardo de la Espriella en esa jornada electoral, donde se enfrentará a Iván Cepeda en una de las contiendas más seguidas por la opinión pública, ha sido respaldada por diferentes figuras del entretenimiento, entre ellas el humorista Alejandro Leiva, más conocido como Piter Albeiro.

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En medio de ese panorama, el también empresario decidió involucrarse activamente en la conversación política y se fijó una meta clara de cara a la próxima cita que tendrán los colombianos en las urnas.

Sin embargo, para alcanzar el objetivo que se ha propuesto, Piter Albeiro considera fundamental contar con el respaldo de sus seguidores. Por esa razón, durante los últimos días ha utilizado sus redes no solo para reiterar su apoyo al líder del movimiento Defensores de la Patria, sino para invitar cada vez a más personas a involucrarse en la discusión pública y unirse a su postura política.

“Buenos días a cada colombiano que se suma y nos ayuda en la búsqueda de recuperar el orden, la seguridad, el progreso y la esperanza. NECESITAMOS LOS 15 MILLONES DE VOTOS, que no se nos vaya a olvidar hablar con el que podamos y hacerlo entender", escribió el humorista a través de su cuenta de X en la mañana de este viernes, 5 de junio.

Con esta publicación, compartida desde las primeras horas del día, Piter Albeiro dejó en evidencia que mantiene firme el objetivo que se trazó de cara a la segunda vuelta presidencial, aprovechando su popularidad en las plataformas digitales para impulsar su iniciativa y reiterar la postura política que ha expresado en las últimas semanas.

De igual manera, sigue compartiendo varios videos, fotografías, entrevistas y contenidos relacionados con Abelardo de la Espriella, tratando de destacar las propuestas del candidato y exponer las razones por las que considera que es la mejor opción para asumir la Presidencia de Colombia en los próximos cuatro años.

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Al mismo tiempo, el humorista también utiliza sus redes sociales para expresar sus diferencias con los sectores políticos de izquierda que, en esta contienda presidencial, son representados por Iván Cepeda, candidato que disputará la segunda vuelta frente a De la Espriella.

“Buenos dias a los que se levantan llenos de esperanza porque vamos a conseguir los 15 millones de colombianos que votaran por un pais seguro, en orden con instituciones respetadas y fuertes. Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo Abondano nos harán sentir absolutamente orgullosos, no lo duden”, anotó en otra de sus publicaciones recientes.