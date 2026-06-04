Reconocido actor denunció que fue víctima de agresión en plena vía en Ciudad de México: “Me siento muy impotente”

A través de sus redes sociales, el reconocido actor y modelo Joan Kuri, famoso por su participación en producciones mexicanas como La Rosa de Guadalupe, Como dice el dicho, Amar a muerte, entre otras, denunció que fue víctima de agresión en Ciudad de México.

De acuerdo con sus declaraciones, todo habría comenzado cuando, al parecer, un motociclista se molestó al considerar que, supuestamente, Kuri le había cerrado a propósito el paso.

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Como consecuencia de la situación, el conductor reaccionó de manera agresiva, generando un momento de gran tensión e incomodidad para el artista, que decidió compartir lo sucedido a través de sus plataformas digitales.

En su relato, expresó su preocupación por la forma en que ocurrieron los hechos y manifestó sentirse impotente ante una experiencia que, según sus palabras, lo afectó profundamente.

“Yo ayer estaba conduciendo sobre la lateral del Periférico y en eso, una persona que veía al lado de mí sintió que yo lo cerré en una cuchilla para entrar al Periférico. El tipo me empezó a hacer señas, groserías y yo nada más me reí y seguí de frente”, detalló inicialmente en una entrevista con TvNotas.

Y agregó: “Luego veo cómo empieza a acelerar y se me empareja del lado izquierdo. Empecé a acortar la distancia con la camioneta que iba enfrente para evitar que me cerrara, pero no le importó. Se empezó a meter más hasta que evidentemente yo ya no podía avanzar. Se bajó, me sacó a golpes del carro y luego se intentó fugar”.

Aunque logró detenerlo, Joan Kuri describió el episodio como una experiencia “muy humillante”. Debido a las lesiones que presentaba en el rostro, por lo que confesó sentir vergüenza de mostrarse así públicamente.

Según su versión de los hechos, se abstuvo de responder a la confrontación porque en su automóvil iban dos personas más y no quería que esa situación se convirtiera en un problema más grave.

“Después de un rato llegan las autoridades y llegó una ambulancia que también me atendió bien. A este tipo lo grabé, su cara, sus placas, todo, pero se molestó y me quería volver a golpear y me amenazó”, añadió.

A raíz de este suceso, el actor aseguró que ya presentó una denuncia formal ante las autoridades, debido a que el sujeto le generó fuertes heridas en el rostro, especialmente en los ojos. “Me siento muy impotente. Espero y confío en que las autoridades van a llevar esto a donde tenga que llevarse”.

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Por último, a través de sus redes sociales, alertó a la población sobre este hombre “violento” dejando sus datos y expresando su inconformidad frente a este tipo de situaciones que, según su testimonio, se han vuelto muy comunes.

“Estoy harto de que pasen estas cosas, lamentablemente no soy el único. No es posible que por sonreírle a alguien a través del vidrio, pase esto”, mencionó.