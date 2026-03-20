Reconocido actor de ‘La primera vez’, estaría involucrado en un incidente con la Policía en Bogotá

El actor Sergio Palau, reconocido por su papel de Martín Salcedo en la exitosa serie de Netflix ‘La primera vez’, se convirtió en tendencia en las últimas horas debido a un presunto altercado en la vía pública en el centro de Bogotá. El incidente, que habría requerido la intervención de la Policía Metropolitana, ocurrió coincidiendo con el reciente estreno de la cuarta temporada de la producción.

La silenciosa enfermedad que obligó a Viena Ruiz y a su hija a abandonar Colombia de urgencia

De acuerdo con versiones que han circulado con fuerza en plataformas digitales como TikTok y X, el joven intérprete habría sido abordado por uniformados en la carrera Séptima, una de las calles viales más concurridas de Bogotá.

Los hermanos Salcedo, "La primera vez" Foto: X

Según los testimonios de ciudadanos que presenciaron la escena, la situación se habría originado a raíz de una disputa con un seguidor. Las versiones preliminares indican que el ciudadano se acercó a Palau para solicitarle una fotografía, encuentro que, por razones aún no esclarecidas, derivó en un momento de tensión. Algunos reportes ciudadanos sugirieron incluso que el actor llegó a ser esposado momentáneamente, aunque esta información no ha sido confirmada mediante un reporte oficial de las autoridades.

El suceso fue captado por transeúntes que reconocieron al actor, quien en la ficción interpreta a un joven de temperamento impulsivo. Si bien varios clips fueron publicados inicialmente en TikTok, el material original fue eliminado por los usuarios que lo subieron. No obstante, capturas de pantalla y breves fragmentos de video continúan rotando en redes sociales, donde se evidencia la presencia de la Policía rodeando al artista.

A pesar del revuelo digital, es importante precisar que, hasta el cierre de esta edición, no existen reportes de denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación ni registros de consecuencias legales de gravedad derivadas de este episodio.

El éxito de ‘La primera vez’ y el presente de Palau

Daniela Tapia estrena noviazgo: la actriz fue captada con el hijo del empresario Mario Hernández

Este incidente se produce en un momento clave para la carrera de Sergio Palau. El pasado 18 de marzo, Netflix habilitó los nuevos episodios de la cuarta temporada de ‘La primera vez’, serie que se ha consolidado como uno de los productos colombianos más vistos en la plataforma de streaming.

La trama, que inició con la llegada de Eva Samper al Colegio Distrital José María Root en 1976, ha evolucionado hacia la vida universitaria de sus protagonistas. El personaje de Palau, Martín Salcedo, ha sido fundamental en el desarrollo de la historia por representar la lealtad y los conflictos de la amistad masculina.

Martín Salcedo, Granados y Eva Samper Foto: x

En una entrevista previa concedida a Publimetro, Palau reflexionó sobre el mensaje de la serie y su personaje:

“La tribu enseña mucho que los grupos de amigos pasan por muchas cosas, no siempre todo es bonito... pero al final siempre están ahí, el uno para el otro. Somos un grupo que pase lo que pase siempre está ahí apoyándose mutuamente”.

Hasta el momento, ni la oficina de prensa de Netflix, ni la productora de la serie, ni el propio Sergio Palau han emitido un comunicado oficial para aclarar los hechos o presentar su versión de lo sucedido en el centro de Bogotá.