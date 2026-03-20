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Daniela Tapia estrena noviazgo: la actriz fue captada con el hijo del empresario Mario Hernández

La actriz Daniela Tapia y el empresario Lorenzo Hernández rompen el silencio sobre su cercanía tras ser captados en diversos eventos.

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Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

20 de marzo de 2026, 5:35 p. m.
Daniela Tapia y el empresario Lorenzo Hernández responden a los rumores de su relación.
Daniela Tapia y el empresario Lorenzo Hernández responden a los rumores de su relación. Foto: x

La actriz cubana Daniela Tapia, recordada por su reciente participación en MasterChef Celebrity, y el empresario Lorenzo Hernández, hijo del reconocido empresario textil Mario Hernández, se han convertido en el centro de atención. Tras semanas de especulaciones en redes sociales, la pareja fue captada compartiendo gestos de afecto en un reciente evento público, lo que confirmaría el inicio de una relación sentimental que ambos habían preferido mantener en reserva.

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Los rumores sobre una posible unión entre Tapia y Hernández no son nuevos. Durante el primer trimestre del año, seguidores de ambos notaron coincidencias en sus publicaciones de redes sociales, situándolos en los mismos lugares y fechas. El Carnaval de Barranquilla y diversas cabalgatas fueron los escenarios iniciales donde se les vio juntos, aunque en ese momento ninguno de los dos ofreció declaraciones oficiales.

La presencia de la actriz en espacios vinculados a la familia Hernández, como el stand de la marca de marroquinería en el festival Estéreo Picnic, alimentó la curiosidad de la opinión pública. Sin embargo, fue durante el lanzamiento del show musical B de Vinilo donde la cercanía pasó de la especulación a la evidencia captada por las cámaras.

En una entrevista concedida al programa de entretenimiento Lo sé todo, la pareja enfrentó las preguntas sobre su situación sentimental con una mezcla de humor y apertura. Daniela Tapia, visiblemente emocionada, no ocultó su estado actual: “Más contenta no he estado en la vida. Tenemos muchas cosas en común… mientras uno lo cuida como un bebé, me evitan los malos ojos”, afirmó la actriz, sugiriendo que la discreción ha sido una prioridad para proteger el vínculo.

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Por su parte, Lorenzo Hernández confirmó que el tiempo compartido no es reciente. Al ser consultado sobre sus apariciones en Barranquilla, el empresario bromeó inicialmente con el uso de “inteligencia artificial” para luego aceptar la realidad de los hechos: “Acepto… han pasado varias lunas, días, meses”, señaló, dejando entrever que la relación ha tenido un proceso de maduración previo a la exposición mediática.

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Hernández destacó que su conexión con Tapia trasciende lo superficial, elogiando la trayectoria de la actriz desde sus inicios en la televisión colombiana en producciones como Padres e hijos. Según el empresario, el conocimiento mutuo se dio inicialmente por temas laborales, lo que derivó en una amistad y, posteriormente, en el romance que hoy no desmienten.

Durante el evento musical, los asistentes reportaron una química innegable. Registros audiovisuales del programa citado mostraron a la pareja bailando y compartiendo un beso, lo que para muchos cierra el capítulo de las dudas sobre su noviazgo.

Daniela Tapia, con una carrera consolidada en la actuación, y Lorenzo Hernández, enfocado en el legado de su padre y en sus propios proyectos, parecen haber encontrado un punto de equilibrio entre sus mundos.

Aunque la pareja ha manifestado que prefieren no profundizar en “datos personales y privados” hasta que la relación esté aún más consolidada, su naturalidad frente a las cámaras sugiere que no ocultarán más su relación de los medios.