“¿Me está utilizando?”: el fuerte cruce entre Yuli Ruíz y Alejandro Estrada que pone en duda su romance

La convivencia en La casa de los famosos Colombia ha experimentado un cambio significativo debido al distanciamiento entre Yuli Ruíz y Alejandro Estrada. Lo que comenzó como una de las parejas más observadas del formato, enfrenta ahora una etapa de confrontación y cuestionamientos sobre las verdaderas intenciones de la relación.

El origen de la discordia

El conflicto se hizo evidente tras la reciente gala de eliminación y una serie de tensiones derivadas de la dinámica de posicionamiento. En la transmisión del programa, Yuli Ruíz sostuvo un fuerte intercambio verbal con otros participantes, específicamente con Beba de la Cruz y Mariana Zapata, situación que la llevó a solicitar asistencia en el área de psicología del programa.

Al salir de esta consulta, la interacción entre Ruíz y Estrada en la terraza de la casa evidenció un quiebre. Alejandro Estrada manifestó su descontento, sugiriendo que esperaba que ella lo buscara tras el episodio. Por su parte, Ruíz fue enfática en establecer sus límites: “Yo tengo un problema fuerte con Beba y no significa que tú también debas tenerlo. No puedes pretender que yo salga de psicología y lo primero que haga sea buscarte”.

Especulaciones y dudas sobre el vínculo

Esta interacción generó reacciones inmediatas entre los televidentes, quienes han analizado los gestos y comentarios de ambos participantes. La duda sobre la naturaleza de la relación ha sido uno de los temas recurrentes en redes sociales, donde algunos seguidores cuestionan si los sentimientos o la cercanía son producto de una estrategia de juego.

En una conversación privada con la participante Manuela, Ruíz cuestionó la sinceridad de las actitudes del actor: “¿Será que me está utilizando? Él había dicho que yo no soy el prototipo de mujer de él, entonces, ¿por qué se metió conmigo?”. Estas dudas se vieron reforzadas cuando se conocieron declaraciones de Estrada en otros espacios de la casa, donde el actor sugirió que la seguridad de Ruíz en el juego podría estar basada en resultados recientes dentro de las placas de eliminación, minimizando la relevancia del apoyo mutuo.

Cambios en las alianzas estratégicas

La repercusión de este distanciamiento ha trascendido los muros de la casa. El entorno de la influenciadora, a través de su hermano y mánager, Juan Ruíz, comunicó una decisión relevante para el desarrollo del concurso. A través de la red social Telegram, se informó el pasado 9 de marzo que el “Team Yuli” retirará su apoyo a Alejandro Estrada en las próximas votaciones.

El Team Yuli retira apoyo a Alejandro Estrada tras fuerte enfrentamiento. Foto: x

“Agradecemos el apoyo que en su momento nos brindaron y también el que nosotros dimos de corazón. Fue una alianza que se dio en un momento del juego y la valoramos”, precisó el comunicado. No obstante, aclararon que la alianza con el resto del equipo, compuesto por Manuela y Alexa, se mantiene vigente.

Asimismo, tras su salida del programa, el exconcursante Juanse Laverde envió un mensaje a Ruíz durante una gala, instándola a mantener su autonomía: “¿Te acuerdas de lo que te dije de las rosas? Vales demasiado, ten cuidado y juega sola”. Todas estas situaciones han generado una sensación de desconfianza entre la audiencia, quienes están a la espera de que la dinámica del “Cine” se haga pronto para confrontar a la pareja.