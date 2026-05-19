América sufre en el Pascual Guerrero y se aleja del primer puesto en la Sudamericana: así va la tabla del grupo A

América de Cali va pasando el trago amargo de la Liga Betplay, luego de la eliminación a manos de Santa Fe, con un contundente 5-1 en el marcador global. El gigante vallecaucano pasa la página y se concentra en la Copa Sudamericana, donde tiene serias opciones de pasar a octavos de final a falta de una fecha para conocer los clasificados.

Penoso penal de Rodrigo Contreras privó a Millonarios de importante triunfo en Brasil: São Paulo celebró

Santa Fe revive en Copa Libertadores con otro gol de Rodallega: se mueve la tabla y mira los octavos

El equipo rojo era cabeza de serie y disputa el grupo junto a Tigre de Argentina, Alianza Atlético de Perú y Macará de Ecuador. Por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, América de Cali se vio con el ‘Matador’ argentino en el Pascual Guerrero de la capital del Valle del Cauca.

Los dirigidos por el técnico David González comenzaron perdiendo y la situación estaba pintando muy mal para América de Cali. Tigre se fue adelante en el marcador con gol de José David Romero. El 1-0 en contra colocó el ambiente hostil, más cuando era candidato a la victoria en la previa. El equipo rojo necesitaba ganar para ir asegurando el primer puesto en el grupo A, pero ahora las cosas quedan bastante abiertas.

Imagen del partido entre América de Cali y Tigre por la fecha 5 del Grupo A de la Copa Sudamericana 2026. Foto: Raúl Palacios / El País

Al final, América pudo rescatar un punto tras el gol de Tomás Ángel para el 1-1 final en el Pascual Guerrero. Una igualdad que sabe a derrota, pues la victoria era el objetivo principal y así encaminar el primer puesto para pasar de forma directa a los octavos de final de la Sudamericana.

¡GOOOL DE AMÉRICA DE CALI!



Tras el cabezazo de Adrián Ramos, Tomás Ángel cabeceó y convirtió el 1-1 ante Tigre.



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS | #Sudamericana pic.twitter.com/KJYgHWKyMh — DSPORTS (@DSports) May 20, 2026

González salió con el portero brasileño Jean Fernandes y una línea de cuatro con Joel Romero, Cristian Tovar, Dany Rosero y Marcos Mina. Josen Escobar hizo el tándem con Rafael Carrascal y hubo un tridente de ataque con Jan Lucumí, Tomás Ángel y Tilman Palacios. Adrián Ramos fue el nueve de área.

América mueve la tabla de la Copa Sudamericana

Con este 1-1, América de Cali queda parcialmente en la segunda posición del grupo A con 8 puntos, los mismos que Macará de Ambato, que enfrentará a Alianza Atlético por la quinta fecha y una victoria dejaría al club ecuatoriano muy cerca del primer lugar. Tercero es Tigre con seis unidades.

Tabla del Grupo A Foto: Google

En la última fecha de la fase de grupos, que se jugará el jueves 28 de mayo (7:30 pm) y definirá los dos clasificados, América de Cali será local contra Macará, mientras que Tigre será local en Argentina contra Alianza Atlético. En los planes de David González, no cabe un fracaso más tras la eliminación en los cuartos de la Liga Betplay.