Efraín Juárez cuenta detalles inéditos de su fichaje con Atlético Nacional: pregunta sobre Europa fue clave

Pumas UNAM se convirtió en el segundo finalista del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX al vencer 1-0 al Pachuca, en el partido de vuelta de la semifinal jugado en el estadio Olímpico Universitario en Ciudad de México. Jordan Carrillo hizo el gol para la victoria de los felinos al minuto 56, de tiro libre. Esto fue suficiente para dar un paso más rumbo a la definición del título mexicano.

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La eliminatoria terminó con empate global de 1-1 y Pumas, que es dirigido por el mexicano Efraín Juárez, avanzó por el criterio de la mejor posición en la tabla general: el club universitario fue líder, mientras los Tuzos del entrenador argentino Esteban Solari terminaron en la cuarta posición.

En la final, Pumas enfrentará al Cruz Azul, que el sábado pasado venció 2-1 de visita a Chivas de Guadalajara en el estadio Jalisco. Ganó la eliminatoria con marcador global de 4-3. Así, los colombianos que estarán presentes son Kevin Mier y Willer Ditta por ‘La Máquina’ del DF, y Álvaro Angulo en el club de la UNAM.

De esta manera, Pumas llegó a su decimosexta final en la Liga MX; la anterior la perdieron ante el Club León en el torneo Guardianes del 2020. Los felinos lograron su título más reciente en el Clausura 2011 contra el Morelia.

Efraín Juárez fue sincero tras la derrota de Pumas UNAM vs. Pachuca Foto: Getty Images

“Estoy feliz porque a mi llegada, hace un año, uno de los objetivos era estar en la final; el torneo pasado fue de mucho aprendizaje y en este torneo lo logramos”, comentó Efraín Juárez tras alcanzar la final y luego de confeccionar páginas de historia en el fútbol colombiano.

Juárez, historia con Atlético Nacional

Antes de firmar con Pumas UNAM, Efraín Juárez tuvo que soportar la presión de dirigir al equipo más ganador del fútbol colombiano y al final pudo salir victorioso y campeón, no solo de la Liga Betplay, sino también alcanzando la Copa Betplay, para un doblete de trofeos en un momento clave para el equipo verdolaga con su hinchada.

No solo eso, sino que el entrenador mexicano dejó la base que hoy se conoce de Nacional que pelea el título de la Liga Betpay, además que ante la llegada de Javier Gandolfi la misma nómina pudo sacar el título de la Superliga. Efraín Juárez es uno de los entrenadores más ganadores en la más reciente historia en el FPC.

La forma en que le convencieron para dirigir a Nacional

En una charla exclusiva con El País en su versión en México, Efraín Juárez habló de su vida como director técnico y por supuesto que nombró a Atlético Nacional, sus títulos y todo lo que pasó para firmar. Dijo que directivos del verdolaga lo buscaron para preguntarle sobre su trayectoria en Europa como DT.

“Estaba en un proceso buenísimo en mi carrera: de MLS salto a Europa con el Standard de Lieja y luego a un equipo de Champions como el Brujas. Cuando tienes esos procesos y experiencias, los clubes empiezan a preguntar”, dijo Efraín Juárez.

“Conocí a la gente encargada del Atlético Nacional y me preguntaban, sin ser entrevista, cómo se trabajaba en Europa. Cuando les expliqué, me preguntaron: ‘¿Todo eso haces?’ A las dos semanas ya era técnico. El entrenador tiene que ser muy egoísta, tiene que pensar en lo que hace más allá de lo que importa: la familia porque, si no, no puedes dedicarte a esto al 100%“, agregó Juárez.

Todo lo que ganó en Atlético Nacional

“Uno despierta todos los días para ser campeón. Unos procesos por calidad de plantilla son más rápidos, pero el plan de trabajo es exactamente el mismo. Puedo decir con resultados que lo que hago funciona. No solo en Nacional. En MLS, tardamos dos años en ser campeones. En Brujas, tardamos un año. En Nacional, fueron seis meses. ¿De qué depende? De la plantilla, suerte, trabajo o asimilación de las ideas. He hecho siempre lo mismo porque, para mi punto de vista, funciona", puntualizó Efraín Juárez desde México.