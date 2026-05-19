22 años después, Arsenal se coronó campeón de la Premier League y salió victorioso de la recta final que le propuso el Manchester City en uno de los torneos más importantes del fútbol mundial. El equipo que dirige Pep Guardiola empató 1-1 con el Bournemouth y tenía que ganar de forma obligatoria para llegar con vida a la última fecha.

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Arsenal tuvo que esperar el partido en el Vitality Stadium para mirar si podía gritar campeón. La tarea la hizo en la fecha 37 cuando derrotó por la mínima diferencia al descendido Burnley en el Emirates Stadium de Londres con un gol de Kai Havertz (1-0).

Así las cosas, Arsenal rompe con una sequía de 22 años sin ganar la Premier League. Sí han estado cerca en los últimos años, pero acababan siendo doblegados y sorprendidos en el remate de las temporadas. Ya con Mikel Arteta al mano, aprendiz de Guardiola, al que derrotó este mes de mayo, llevó a los gunners a su 14° título en la historia.

Fue cuestión de minutos, apenas se dio el pitazo final del juego entre Manchester City y Bournemouth, para que Arsenal emitiera un pronunciamiento oficial. Ahora, está en el limbo la continuidad de Pep Guardiola en el mando del conjunto ‘ciudadano’ y se cree que Enzo Maresca sería su reemplazo.

Los jugadores dirigidos por Mikel Arteta cuentan con cuatro puntos más que los citizens de Pep Guardiola a falta de una fecha para el final del campeonato inglés. Toman el relevo del Liverpool, ganador de la anterior edición de la Premier League.

Christian Mosquera, de raíces colombianas

En la nómina de futbolistas del Arsenal campeón aparece un jugador de raíces colombianas que cumple el sueño de la Premier League y así se instala en los libros de historia.

Cristhian Mosquera, también de nacionalidad española (nació en Alicante, de padres colombianos), esperaba por ser campeón en Inglaterra y quedar en lo más alto antes del Mundial 2026, donde podría quedar en la convocatoria de España.

Este defensa central sigue en camino por entrar en el grupo de la favorita al título, aunque las posibilidades para su titularidad en este remate de temporada se reducen, debido a la fila que encabezan el francés William Saliba y el brasileño Gabriel Magalhães, además del ecuatoriano Piero Hincapié. Mosquera celebró en las redes sociales el título en Inglaterra.

Christian Mosquera, jugador del Arsenal. Foto: Visionhaus/Getty Images

En una historia de Instagram, replicó la imagen que compartió el club en sus cuentas oficiales. Es un póster donde salen los futbolistas gunners que alzaron el título, entre los que está Christian Mosquera.

Mosquera se aleja de la Selección Colombia

Mosquera causó cierta polémica en algún momento en Colombia, debido a que se abrió la posibilidad de que estuviera con la Selección Colombia en el proceso con Néstor Lorenzo, intentos que fueron fallidos ante el desinterés de la Federación Colombiana de Fútbol por buscarlo y el deseo del jugador de vestir la camiseta española en el Mundial.

Publicación de Christian Mosquera. Foto: Instagram

De esta manera, Christian entra en la historia de la Premier y sueña muy grande, pues la final de Champions también está cerca en Budapest. El título del fútbol inglés le aumenta su palmarés con apenas 21 años de edad.