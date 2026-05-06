Gran final de la Champions League: PSG vs. Arsenal, día y hora para verla en Colombia

Con el juego entre Bayern Múnich y PSG de este miércoles, 6 de mayo, quedaron definidos los dos equipos que disputarán la final del torneo en Budapest (Hungría) el próximo sábado, 30 de mayo.

PSG con un solo gol al principio de la semifinal jugada en Múnich, logró certificar su tiquete a la segunda final consecutiva. Los de Luis Enrique marcaron al 3′ con Ousmane Dembélé y ampliaron a 5-6 el global que ya habían encaminado en la ida en París una semana antes (5-4).

Polémica mundial por el penal que no le pitaron a Bayern Múnich ante PSG: así fue la jugada

Fecha, hora y equipos clasificados

PSG vs. Arsenal

Día: sábado 30 de mayo

Hora para Colombia: por definir

Canal: ESPN / Star+

Estadio: Puskás Aréna de Budapest (Hungría), con capacidad de 67.000 espectadores.

Arsenal, 20 años después

Mikel Arteta intentará llevar a la gloria a los gunners, después de que la primera vez que pudo el cuadro de Londres no lo logró, y aquella oportunidad perdió en dicha final histórica ante Barcelona durante la campaña 2005/2006.

Plantel del Arsenal que intentará ganar la Champions League. Foto: AFP

En esta oportunidad, un club que permanece invicto en la competencia buscará acabar su gesta de la mejor manera ante el vigente campeón de la Liga de Campeones, PSG, quien llega a esta instancia por segundo año consecutivo y con un plantel robusto dirigido a la perfección por Luis Enrique.

Entre los bastiones más importantes del conjunto parisino están Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, su capitán Marquinhos, entre otros como el portugués, Vitinha, los cuales han dado recitales de fútbol moderno que les sirve para dominar en el Viejo Continente.

No hubo festín de goles en la vuelta

Después del festival anotador de la ida, señalado como uno de los mejores partidos de la historia de la competición, la vuelta parecía empezar con el mismo tono cuando el PSG necesitó solo tres minutos para adelantarse, gracias a Ousmane Dembélé, pero el marcador luego no se movió hasta el tardío e insuficiente empate por parte de Harry Kane (90+4′).

Después de darse la anotación del vigente Balón de Oro antes del primer cuarto de hora de partido, este se tornó con un nivel medio-bajo. En esta oportunidad, el tridente conformado por Olise, Kane y Díaz no brilló como en otras noches.

Luis Díaz enfrentando al PSG en Champions League 2025/2026. Foto: AFP

Lucho pudo haber sido de los tres el más participativo, con una rebeldía digna de su juego en la que intentó superar en más de una ocasión al lateral derecho parisino, Zaïre-Emery.

La calificación que le dieron al extremo cafetero al término del juego fue de 7.1 puntos, después de haber dado tres pases claves, entregar el 89 % de los pases completados, hacer el 75 % de los regates y tocar la esférica unas 60 veces.

La jugada maradoniana de Luis Díaz ante PSG en la Champions: obra maestra que levantó a los hinchas del Bayern

Díaz recibió una tarjeta amarilla por protestar de manera enérgica una jugada cerca del área de los jugadores de París, mientras intentaba cambiar el resultado en contra.

Después de que el PSG fue clasificado, al Bayern Múnich solo le falta jugar las últimas fechas de la Bundesliga, donde ya es campeón de forma anticipada. Además, en la Copa de Alemania podría conseguir el triplete germano contra Stuttgart el próximo 23 de mayo.