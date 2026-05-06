Sentencia definitiva de Carlos Antonio Vélez tras el fracaso de Luis Díaz y Bayern en Champions: “Se vio muy pequeño”

Recital táctico que deslumbró al mundo y al mismo Carlos Antonio Vélez. Para muchos la final adelantada de la Champions League en esta edición que tuvo un verdadero choque de potencias. Bayern Múnich y PSG vivieron una serie de lujo en las semifinales en Europa con muchos goles en el primer juego y un duelo de estrategias en el segundo, en el Allianz Arena.

Fría reacción de Luis Díaz por la eliminación de Champions ante PSG: Kompany fue a consolarlo

Luis Díaz explotó contra el árbitro del Bayern Múnich vs. PSG: le dijo de todo y se ganó amarilla

Por supuesto, el colombiano Luis Díaz fue protagonista del juego que paralizó el mundo. Pero Lucho no fue suficiente para que Bayern Múnich alcanzara la final de Budapest. El gigante alemán se vio muy sorprendido en su propio estadio con un paradón táctico que le hizo imposible desbloquear sus armas ofensivas; aparte de las escaramuzas que intentó proponer y el gol de Harry Kane que no alcanzó para superar el marcador global.

En redes sociales, el periodista Carlos Antonio Vélez lanzó su veredicto post partido apenas conoció que el PSG era el finalista de la Champions League. Un 1-1 en el Allianz Arena que le permite al PSG lograr un 6-5 en el marcador global y acceder a la final contra el Arsenal.

Palabras de Carlos Antonio Vélez

El comunicador se expresó con muchos elogios para el PSG finalista y cree que el técnico Luis Enrique sacó un “manual de táctica” para bloquear al Bayern Múnich. Siguió describiendo cada paso del gigante francés en la cancha de Alemania, las marcas, la rotación, el fútbol funcional, los relevos, presión. Todos esos detalles tácticos le cayeron de maravilla a Carlos Antonio Vélez.

“Brillante el PSG. Todo calculado. Manual de táctica. Plan de partido impecable. Desde el saque del arquero para poner la pelota lejos de su arco y facilitar la presión en campo contrario, pasando por la habitual rotación del fútbol funcional, una marca hombre - zona agresiva, regresar rápido, replegando y pasando la línea del balón cuando lo pedía la jugada, asociación y/o contraataque. Todos jugando, todos corriendo y un bloque compacto para todo. Brillante”, dijo Carlos Antonio Vélez en la red social X.

En lo que tiene que ver con el Bayern Múnich, dijo sin titubeos que “se vio muy pequeño” precisamente por el trabajo del PSG. Incluso fue más allá y dijo que había empatado “por inercia”, en el gol de Harry Kane en el final que no le alcanzó a los bávaros. A su vez, lo lamentó por Luis Díaz, a quien quería ver en la final en Hungría.

Carlos Antonio Vélez, periodista deportivo. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Se vio muy pequeño y amarrado el Bayern. Empató por inercia. Nada qué hacer. Legítimo finalista (PSG). Lo lamento por Lucho (Díaz) que merecía un final de temporada con un título grande. Pero la cancha es la que dicta sentencia y ya es cosa juzgada”, agregó Vélez.