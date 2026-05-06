PSG fue el vencedor en la llave de semifinales ante el Bayern Múnich en la Champions League. Los vigentes campeones de Europa, de no haber sido por las atajadas de Manuel Neuer, pudieron haber ganado la serie por un resultado más amplio.

Tanto en la ida como en la vuelta, el experimentado golero alemán salvó en múltiples ocasiones a los suyos. Al término del juego, el referente del conjunto de Múnich dio la cara ante los medios de comunicación, donde reaccionó sin tapujos a la eliminación.

Para Neuer, todo el plantel de los rojos en Alemania pecó por no haber sido más insistentes a la hora de buscar el arco contrario, como sí lo hizo el PSG.

Gran final de la Champions League: PSG vs. Arsenal, día y hora para verla en Colombia

“Hoy no tuvimos grandes ocasiones, pero aun así creamos lo suficiente para marcar. Nos faltó la mentalidad asesina que tuvo el PSG para anotar los goles”, resumió lo que consideró como una falencia de su parte.

También opinó que la anotación que llevó al empate hubiese sido más significativa si se hubiera hecho antes: “Estuvimos cerca de la final, pero no pudimos dar el siguiente paso. Nuestro gol llegó demasiado tarde”.

“Perdimos momentos clave hoy. Los aficionados estuvieron ahí, nosotros estuvimos ahí, pero simplemente no creamos suficientes grandes ocasiones en su área”, rescató del acompañamiento de sus hinchas en Allianz Arena.

Jonathan Tah, Joshua Kimmich, Manuel Neuer, Konrad Laimer, Aleksandar Pavlovi, Luis Diaz, Harry Kane del Bayern de Múnich saludan a los seguidores tras el partido de ida de la semifinal de la Liga de Campeones de la UEFA 2025/26 entre el Paris Saint-Germain (PSG) y el FC Bayern de Múnich en el estadio Parc des Princes el 28 de abril de 2026 en París, Francia. Foto: Getty Images

Con ganas de seguir compitiendo hasta el final de la temporada, señaló cuál sería su próximo desafío: “Merecíamos ganar el título de liga. Estamos deseando que llegue la final de la Pokal en Berlín. Pero ahora mismo, predomina la decepción”.

Kompany aceptó falencias en los suyos

Para el joven entrenador a cargo del Bayern Múnich fue un aprendizaje más. Luis Enrique, con más años de experiencia, demostró una vez más que sabe cómo enfrentar y superar a los grandes equipos de Europa.

El DT belga se mostró inconforme por una sola cuestión: “Necesitábamos ser más decisivos”.

So stolz auf diese Mannschaft ❤️ pic.twitter.com/kQ5whP2KXV — FC Bayern München (@FCBayern) May 6, 2026

Para Vincent, su equipo estuvo bien y fue un logro del rival haber llegado al partido final contra el Arsenal. “No tengo la capacidad de estar decepcionado por mucho tiempo. Por supuesto que es amargo; al final perdimos ambos partidos contra un oponente muy bueno. Felicitaciones a PSG”.

“La Champions League ha terminado para nosotros esta temporada, pero habrá otra oportunidad, y eso es una motivación para mí”, completó en su discurso a los medios.

Protestas contra el arbitraje

Konrad Laimer fue quien tomó la palabra para quejarse del trabajo hecho por el portugués João Pinheiro. En especial, el austríaco habló de las manos que no fueron pitadas en favor del Bayern, las mismas que pudieron cambiar el curso del juego.

Polémica mundial por el penal que no le pitaron a Bayern Múnich ante PSG: así fue la jugada

¿Desde cuándo interviene el cuarto árbitro en el partido? Nunca había experimentado eso antes. Pero eso no es asunto mío; de todos modos, no puedo cambiarlo ahora. Eso habría sido un momento decisivo si el PSG hubiera perdido a un jugador tan temprano. En partidos como estos, todo se reduce a unos pocos detalles pequeños. Siempre sentí que podíamos darle la vuelta. Pero hoy no fue suficiente. Eso es realmente duro”, criticó tras la eliminación.