Alerta en el Bayern de Luis Díaz: baja delicada días antes del partido de Champions

Tras la sustitución de Manuel Neuer en el entretiempo del último compromiso del Bayern de Múnich, el club bávaro emitió un reporte oficial sobre el estado de salud de su guardameta.

A través de un comunicado en su portal web, la institución confirmó que el deportista sufrió una “pequeña rotura muscular en el gemelo izquierdo”, detectada tras las evaluaciones realizadas por el cuerpo médico del equipo donde también juega el colombiano Luis Fernando Díaz.

Luis Díaz reaccionó a situación que puede complicarle el Mundial 2026: habló fuerte y claro

La comunicación oficial establece que el capitán del conjunto alemán “será baja por el momento”, lo que condiciona la conformación de la nómina titular para los próximos desafíos.

Esta situación genera expectativa en el entorno del club, especialmente ante el compromiso de los octavos de final de la UEFA Champions League, programado para el próximo martes 10 de marzo en el estadio de Bérgamo, Italia, frente al Atalanta.

Neuer, de 39 años, registra una trayectoria en la escuadra de Múnich desde 2011. Durante este periodo, el portero ha participado en la consecución de dos títulos de Champions League, 12 ligas locales, dos Supercopas de Europa, dos Copas de Alemania, dos Mundiales de Clubes y ocho Supercopas alemanas.

ℹ️ Kleiner Muskelfaserriss - Pause für Neuer



Manuel Neuer erlitt beim gestrigen Spiel einen kleinen Muskelfaserriss in der linken Wade und fällt damit zunächst aus.



🔗 https://t.co/FphxYDab1d pic.twitter.com/kIoCPM7oXv — FC Bayern München (@FCBayern) March 7, 2026

En la presente temporada, el guardameta ha disputado 29 encuentros, todos en condición de titular, aunque en dos de ellos debió abandonar el campo al finalizar el primer tiempo: el partido más reciente y el enfrentamiento contra el Werder Bremen el pasado 14 de febrero.

De acuerdo con los registros de la plataforma especializada Transfermarkt, las lesiones musculares han afectado la regularidad del portero durante el presente ciclo. Los antecedentes indican que Neuer se ha ausentado en seis compromisos de la actual temporada, de los cuales tres fueron atribuidos a desgarros fibrilares.

El historial médico señala que las molestias en su pierna izquierda se manifestaron desde el pasado 21 de diciembre, fecha en la que se ausentó del partido de la Bundesliga frente al Heidenheim 1846.

Previo a estas ausencias, el cuerpo técnico había optado por dejar al guardameta en el banco de suplentes durante el partido contra el Stuttgart, muy seguramente con el objetivo de preservar su condición física para la fase final del torneo continental y las instancias definitivas de la liga.

Con la confirmación de esta nueva rotura muscular, el equipo de Luis Díaz seguramente contará con Jonas Urbig en portería para el viaje a territorio italiano, a la espera de la evolución clínica del histórico referente alemán.