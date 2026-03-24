Mientras Luis Díaz está con Colombia, hablan de adiós en Bayern Múnich: perdería a socio clave

El vínculo entre Pep Guardiola y Manchester City no iría hasta después de que termine el contrato entre las partes, o sea hasta junio de 2027. Es un secreto a voces que la prensa europea viene manejando desde hace varios meses atrás, pero que no es oficial aunque sí genera ruido.

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En esa ecuación entra Vincent Kompany, actual entrenador del Bayern Múnich donde se desempeña el colombiano Luis Díaz. Kompany es ídolo en Manchester City, donde tuvo un exitoso paso como jugador, y teniendo en su ADN gran parte de la ideología de Guardiola, la prensa lo coloca como posible candidato para reemplazar a Pep en los citizens.

Incluso, Goal.com habló con Richard Dunne, exjugador del Manchester City. En su opinión, el irlandés dijo: “Miro al Bayern Múnich, miro a los jugadores y el estilo de fútbol, y creo que, para Vince, disfruto mucho viéndolos. Creo que son un equipo realmente bueno”.

Y añadió: “Creo que Kompany será alguien que estará en el punto de mira del City quizá dentro de unos años; dale más tiempo para desarrollarse, más tiempo para aprender y entonces creo que tendrás un entrenador de lo más bueno y el City tendrá mucha suerte de contar con él”.

Suena Vincent Kompany para reemplazar a Pep Guardiola en Manchester City. Foto: AP

La importancia de Kompany para Luis Díaz en Bayern Múnich

La información se da mientras Luis Díaz está concentrado con la Selección Colombia, en Orlando, para los amistosos de esta fecha Fifa de marzo ante Croacia y Francia. Es un rumor, pero ha causado revuelo en redes sociales.

Basta con mirar la confianza que Kompany ha tenido en Luis Díaz, jugador por el que Bayern Múnich pagó cerca de 75 millones al Liverpool en el mercado de verano de 2025. Lucho es titular casi indiscutible en el cuadro bávaro, y que no juegue es algo ocasional.

Vincent Kompany y Luis Díaz en un partido contra el Hamburgo. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

38 partidos lleva en esta temporada Luis Díaz con Bayern Múnich. Suma 22 goles y 18 asistencias, dejándolo como uno de los futbolistas con mejores promedios en el actual curso, el cual desempeña con Bayern Múnich desde su salida del Liverpool.

Si Kompany llegara a irse del Bayern Múnich, arrancaría un debate en Colombia sobre si su reemplazo en el cuadro bávaro tendría o no en sus planes a Luis Díaz. El final de la temporada será clave en cuanto al rumor.

Luis Enrique también entra a la ecuación

En el mismo diálogo de Richard Dunne con Goal.com, el exjugador de Manchester City dijo que un candidato ideal para reemplazar a Guardiola es Luis Enrique, español que dirige al PSG de Francia y donde ha hecho historia.

A Luis Enrique también lo colocan como posible reemplazo de Guardiola en Manchester City. Foto: AP

“Tiene una forma de jugar, un perfil de jugadores que le gusta fichar, y es algo que encajaría perfectamente en el Manchester City. Si saliera bien y todo encajara a la perfección, sería el mejor sustituto posible”, afirmó Dunne.