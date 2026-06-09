Notificación para Richard Ríos desde el Real Madrid: comunicado oficial resuena en Benfica

Benfica, uno de los equipos más grandes de Portugal, se despidió del técnico José Mourinho, quien volverá al Real Madrid. Además, anunció un acuerdo con Marco Silva para que sea su sustituto desde la próxima temporada, a la espera de la formalización de su contrato.

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El club lisboeta comunicó ambas noticias en dos mensajes diferentes en la red social X, en los que señala que informó de los planes de ambas operaciones a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM), una entidad pública independiente en Portugal, lo que se considera el último paso antes de la oficialización.

“El Benfica comunicó a la CMVM que el Real Madrid formalizó su intención de fichar a José Mourinho por una cantidad de 15 millones de euros (17,5 millones de dólares) y que el técnico ha dado su acuerdo. Gracias, José Mourinho”, se lee en el primer mensaje.

“Acuerdo con Marco Silva. El Benfica informó en un comunicado a la CMVM que llegó a un acuerdo con Marco Silva para que se realice un contrato de trabajo válido para dos temporadas, con la posibilidad de ser prolongado a la 2028-2029”, añadió en otro mensaje, publicado de manera casi simultánea.

La noticia de la marcha de Mourinho se da por hecha desde la reelección de Florentino Pérez como presidente del Real Madrid, con el 65 % de los votos a su favor.

Mourinho, el elegido en Real Madrid

El dirigente anunció la semana pasada que ‘Mou’ era su elección para el banquillo y su equipo de candidatura difundió un vídeo donde se veía al entrenador, que ya dirigió al equipo merengue entre 2010 y 2013, diciendo “sí” ante un eventual regreso al Santiago Bernabéu.

Florentino Pérez se pronunció, en la celebración de su reelección, sobre José Mourinho. Foto: Getty Images

El Benfica confirmó también la semana pasada que Pérez había comunicado al club luso su intención de pagar la cláusula de rescisión de Mourinho, fijada en esos 15 millones de euros. José Mourinho fue clave en el buen nivel y la continuidad que presentó Richard Ríos durante la pasada temporada en Europa.

Arbeloa fue despedido del Madrid

Asimismo, Real Madrid confirmó oficialmente la salida del que era su entrenador desde enero, Álvaro Arbeloa, otro movimiento que induce a pensar que la oficialización del fichaje de Mourinho está muy cerca. Ríos, mientras concentra con Colombia, sigue de cerca las actividades que le dejarán con nuevo DT la próxima temporada.

Richard Ríos en el amistoso de Colombia vs. Costa Rica en Bogotá. Foto: Guillermo Torres

Días atrás, el Fulham había anunciado la marcha de su entrenador Marco Silva (48 años), quien dejó al club londinense en la undécima posición en la recién terminada Premier League.

La prensa portuguesa llevaba días dando por segura la próxima llegada de Marco Silva al Benfica, quien lleva desde 2017 entrenando en Inglaterra y no dirige a un club portugués desde entonces, cuando abandonó el Sporting de Lisboa.