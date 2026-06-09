Real Madrid despidió a Arbeloa y ya tiene nuevo técnico: salió el comunicado oficial

A puertas de anunciar a José Mourinho como su nuevo timonel, la dirigencia del Real Madrid llegó a un acuerdo para poner fin al contrato de Álvaro Arbeloa.

A través de un comunicado oficial, anunciaron la salida del cuerpo técnico que hasta hace unas semanas estuvo al frente del primer equipo en LaLiga de España, la Champions League y la Copa del Rey.

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“El Real Madrid se siente muy agradecido con Álvaro Arbeloa, quien durante toda su trayectoria en el club, desde su llegada a nuestra cantera, ha demostrado siempre lealtad, compromiso y profesionalidad. Su figura representa un ejemplo de los valores de nuestro club”, indicó la entidad merengue.

“El Real Madrid, que será siempre su casa, le desea a Álvaro Arbeloa y a toda su familia mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas”, concluyó la breve nota.

José Mourinho, el nuevo DT

Los hinchas se quedaron esperando el anuncio oficial de José Mourinho como nuevo DT, aunque ya es un hecho que llegará para comandar la reconstrucción del Real Madrid.

La única condición era que Florentino Pérez ganara las elecciones, cosa que sucedió el pasado domingo con un porcentaje del 65 % de los votos.

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“Gracias por vuestro cariño y fuerza para ganar estas elecciones. Hemos ganado en todas las mesas electorales, es decir, en todas las edades”, dijo al anunciar su triunfo frente al otro candidato, Enrique Riquelme, durante su discurso de victoria.

De paso, aprovechó para anunciar al nuevo técnico en propiedad: “Estoy aquí para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para que el Real Madrid siga ganando títulos. Seguiremos orgullosos del Estadio Santiago Bernabéu, el mejor estadio del mundo; orgullosos de tener a los mejores jugadores del mundo; orgullosos de tener de vuelta a uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como José Mourinho”.

Florentino, reelegido hasta 2030, continuó insistiendo en que el Madrid será siempre de sus socios. “Hemos demostrado que somos una gran familia y que estamos preparados para el futuro. Como presidente del Real Madrid estoy muy orgulloso de todos vosotros. Ha sido una jornada brillante donde los socios se han expresado libremente. El Real Madrid que todos queremos, independiente y sin miedo a los desafíos. Que no tengan ninguna duda de que el Real Madrid seguirá siendo siempre de sus socios”, comentó“.

El presidente del Madrid, que se ganó su continuidad en las urnas después de cinco elecciones sin rival, destacó la “emoción” y el “orgullo” de los socios votando en familia. “Debéis estar orgullosos de lo que representa este sentimiento, lo que nos une a millones de personas en el mundo, entre ellos al Papa. Debemos estar más orgullosos que nunca de nuestro Real Madrid”, afirmó.