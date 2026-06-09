Papa León XIV abarrotó estadio del Real Madrid y en Barcelona fue sensación: locura en España

El papa León XIV ha recibido este lunes en el Estadio Santiago Bernabéu, durante un encuentro con la comunidad diocesana de Madrid, una camiseta del Real Madrid con su nombre de manos del presidente del club blanco, Florentino Pérez.

El recién elegido presidente de la entidad madridista obsequió al Sumo Pontífice con una camiseta del equipo personalizada con su nombre de pila, Robert F. Prevost, y el dorsal número 1, además de una réplica del estadio. El papa León XIV, por su parte, entregó una medalla a Florentino Pérez.

Pantallas del Santiago Bernabéu transmitiendo el evento con el Papa León XIV Foto: NurPhoto via Getty Images

Durante su vuelo a España, León XIV aseguró que para Robert Prevost el equipo español favorito es el Real Madrid, aunque ha matizado que el papa “es de todos los equipos”.

El papa participó en este encuentro organizado por la Iglesia diocesana de Madrid y las diócesis de Alcalá de Henares y Getafe, que representan a parroquias, movimientos, vida consagrada, sacerdote y agentes pastorales.

Unas 70.000 personas recibieron al Sumo Pontífice en el recinto blanco. Más de 24.000 fieles de parroquias, más de 7.000 de asociaciones, hermandades y movimientos, otros 7.000 de comunidades educativas y en torno a 4.000 de la vida consagrada y el clero, junto a obispos, autoridades y representantes del Real Madrid completaron el aforo.

El césped del coliseo blanco fue dividido en hexágonos en los que se situaron representantes de distintas realidades de la Iglesia: coordinadores de consejos pastorales, sacerdotes, vida consagrada y jóvenes. Un trapecio acogió a unas 800 personas de las delegaciones de migrantes, pastoral social y Cáritas. En el escenario central, el Pontífice estuvo rodeado de un centenar de personas de las distintas realidades de la Iglesia de Madrid.

Más eventos de la gira por España

Este martes, 9 de junio, llegó a Barcelona donde este mismo miércoles celebrará una misa en la basílica de la Sagrada Familia y bendecirá la nueva torre que la convirtió en la iglesia más alta del mundo.

El avión del papa aterrizó en el aeropuerto del Prat de la capital catalana, constató un periodista de la AFP que viaja con la comitiva papal.

Arribo del Papa León XIV a Barcelona Foto: Getty Images

El papa había despegado de Madrid, donde pronunció un discurso sin precedentes ante el Parlamento español, se reunió con víctimas de abusos sexuales por parte del clero y celebró una misa en pleno corazón de Madrid ante 1,5 millones de personas.

Este martes, cuarta jornada de su visita de siete días a España, el papa se trasladará a la catedral de la ciudad, alrededor de la cual ya se congregaban muchos fieles al mediodía.

“Él es parte de nuestra cultura ahora”, dijo a la AFP Nelly Leiva, quien portaba una bandera de Perú, nacionalidad que también tiene el papa nacido en Estados Unidos.

Por la tarde, León XIV encabezará una vigilia de oración en el Estadio Olímpico.

Una marea humana envuelve al papa León XIV en la misa en el corazón de Madrid, España

El inesperado encuentro del papa León XIV con el Ferrari más polémico de la historia

El miércoles se reunirá con presos en una cárcel y visitará la abadía en la montaña de Montserrat, antes de la misa en la célebre Sagrada Familia.

La iglesia es una obra maestra modernista aún inacabada del venerado arquitecto Antoni Gaudí, visitada por casi cinco millones de personas el año pasado.

La misa se celebrará exactamente 100 años después de la muerte de Gaudí, el 10 de junio de 1926.

📺 TV en DIRECTO | León XIV se dirige a los fieles en catalán y castellano a las puertas de la Catedral de Barcelona: "Gracias por la paciencia y por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo. Adeu" https://t.co/aTzR0YJCHf pic.twitter.com/ngvNjAkX6I — EL PAÍS (@el_pais) June 9, 2026

Este ferviente católico, cuyo proceso de canonización avanza en el Vaticano, fue arrollado por un tranvía en Barcelona cuando se dirigía a rezar a una iglesia.

Tras la misa, el papa bendecirá la torre de Jesucristo, la pieza central que se eleva sobre el conjunto, que se terminó en febrero.

La torre llevó la basílica a su altura máxima, 172,5 metros, lo que la convirtió en la iglesia más alta del mundo.

Se espera que la Sagrada Familia se complete en unos diez años.

*Con información de EuropaPress y AFP.